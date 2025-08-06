И загорает, и работает. Коммунальщик в пикантном наряде взбудоражил сеть (видео)

Украинцы уже отметили его стиль

В Кременчуге заметили коммунального работника, который убирал улицы, в довольно пикантной одежде. Курьез попал на видео.

Соответствующий ролик распространяют местные каналы. Заметим, когда произошел инцидент неизвестно, однако видео опубликовали 5 августа.

На ролике видно, как мужчина, вероятно, коммунальный работник, убирает улицу. Все бы ничего, однако его пикантный наряд взбудоражил сеть. Дело в том, что коммунальщик был только в трусах, кедах и носках. На голове у него была яркая панамка и большие наушники.

Мужчина в таком пикантном наряде подметал улицу и собирал мусор в тачку. Интересно, что рядом не было других работников коммунальных служб, ведь обычно они работают по несколько человек.

"Ой, я такое вижу впервые. А ничего так, стильно. Желтые трусы, высокие носки и кеды", — говорит женщина на видео.

В комментариях пользователи отметили, что мужчине вероятнее всего жарко работать, поэтому он и разделся. Кто-то подчеркнул, что коммунальщики и в +30 градусов должны выполнять свои обязанности, даже если это подметать дорогу под палящим солнцем.

Были украинцы, которые шутили о том, что мужчина просто загорает и работает, — сочетает полезное с тем, что нравится. Некоторые писали, что также видел этого коммунальщика в городе, одежду он так и не сменил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина нашел неожиданное место для отдыха. Курьезное видео со шлагбаумом развеселило сеть.