У серпні чи вересні? Сприятливі дати за місячним календарем, щоб копати картоплю

Дізнайтеся, коли копати картоплю за місячним календарем

Картопля — улюблена і найчастіше головна культура, яку вирощують українці у великих кількостях. Збір картоплі об'єднує сім’ї та породжує багато жартів та народної творчості. Так, вже зараз у мережі жартують, що скоро час копати картоплю. Це дійсно так, однак є найсприятливіші дати для цього за місячним календарем.

"Телеграф" розповість, у які дні найкраще копати картоплю та збирати з городу інші коренеплоди.

Коли копати картоплю?

У середньому врожай картоплі збирають через 90-110 днів після висаджування, пише Express. Найчастіше сезон збирання врожаю цього овочу припадає на кінець серпня та початок вересня. Вважається, що найкращим часом для збирання картоплі є спадаючий Місяць. Також у цей період можна збирати й інші овочі із землі – цибулю, моркву, ріпу, буряк.

Сприятливі дні для копання картоплі у серпні: 2, 4, 10-22, 25-17 числа.

Сприятливі дні для копання картоплі у вересні: 1-2, 8-13, 16-20, 27, 29 числа.

Зазвичай картоплю збирають через 90-110 днів після висаджування

Як зрозуміти, що настав час копати картоплю?

Досвідчені городники та дачники можуть "на око" визначити, коли настав час копати картоплю. Є ознаки, які вказують на те, що картопля готова до збирання та тривалого зберігання.

Пожовкле бадилля . Це вірна ознака того, що вегетаційний період закінчено і картопля готова до збирання врожаю. Коли рослина втрачає свій природний зелений колір, жовтіє і всихає – значить час копати бульбу.

. Це вірна ознака того, що вегетаційний період закінчено і картопля готова до збирання врожаю. Коли рослина втрачає свій природний зелений колір, жовтіє і всихає – значить час копати бульбу. Щільність шкірки . Викопайте по кілька картоплин на різних ділянках городу та перевірте шкірку. Якщо вона ще "молоденька" і легко стирається пальцем — картопля не дозріла. А якщо шкірка груба і щільна — картопля готова до збирання та зберігання.

. Викопайте по кілька картоплин на різних ділянках городу та перевірте шкірку. Якщо вона ще "молоденька" і легко стирається пальцем — картопля не дозріла. А якщо шкірка груба і щільна — картопля готова до збирання та зберігання. Тріщини у землі. Якщо бачите, що земля навколо кубах картоплі почала тріскатись – значить овоч готовий до збирання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити помідори солодкими та м’ясистими з копійчаним добривом. Чим потрібно поливати кущі помідорів.