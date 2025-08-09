В августе или сентябре? Благоприятные даты по лунному календарю, чтобы копать картошку

Узнайте, когда копать картошку по лунную календарю

Картошка — любимая и часто главная культура, которую выращивают украинцы в больших количествах. Сбор картошки объединяет семьи и порождает много шуток и народного творчества. Так, уже сейчас в сети шутят, что скоро пора копать картошку. Это действительно так, однако есть самые благоприятные даты для этого по лунному календарю.

"Телеграф" расскажет, в какие дни лучше всего копать картошку и собирать с огорода другие корнеплоды.

Когда копать картошку?

В среднем урожай картошки собирают через 90-110 дней после высаживания, пишет Express. Чаще всего сезон сбора урожая этого овоща припадает на конец августа и начало сентября. Считается, что лучшим временем для сбора картофеля является убывающая Луна. Также в этот период можно собирать и другие овощи с земли — лук, морковь, репу, свеклу.

Благоприятные дни для копания картошки в августе: 2, 4, 10-22, 25-17 числа.

Благоприятные дни для копания картошки в сентябре: 1-2, 8-13, 16-20, 27, 29 числа.

Как понять, что пора копать картошку?

Опытные огородники и дачники могут "на глаз", когда пора копать картошку. Есть признаки, которые указывают на то, что картофель готов к сбору и длительному хранению.

Пожелтевшая ботва . Это верный признак того, что вегетационный период закончен и картофель готов к сбору урожая. Когда растение теряет свой естественный зеленый цвет, желтеет и усыхает — значит пора копать бульбу.

. Это верный признак того, что вегетационный период закончен и картофель готов к сбору урожая. Когда растение теряет свой естественный зеленый цвет, желтеет и усыхает — значит пора копать бульбу. Плотность кожуры . Выкопайте по несколько картофелин на разных участках огорода и проверьте кожуру. Если она еще "молоденькая" и легко стирается пальцем — картофель не созрел. А если кожура грубая и плотная — картошка готова к сбору и хранению.

. Выкопайте по несколько картофелин на разных участках огорода и проверьте кожуру. Если она еще "молоденькая" и легко стирается пальцем — картофель не созрел. А если кожура грубая и плотная — картошка готова к сбору и хранению. Трещины в земле. Если видите, что земля вокруг клубней картошки начала трескаться — значит овощ готов к сбору.

