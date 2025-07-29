"Коли рак на горі свисне". Курйозне відео з Говерли завірусилось у мережі

Українці вже жартують

Чимало українців неодноразово чули фразу "Коли рак на горі свисне". І нещодавно це дійсно сталось на Говерлі.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі і розбурхало українців. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо, але ролик опублікували 26 липня.

"Історія однієї руки Льоліка, який зміг піднятися на Говерлу і… таки свиснув", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як чоловік тримає у руках живого рака, він навіть рухає клішнями. Далі вже інший юнак підносить до рака свисток і він "свистить". Цей курйоз стався на найвищій точці українських Карпат — Говерлі.

Зауважимо, що на відео свист було накладено, насправді рак не свистів. Хоча чимало українців подумали навпаки. Також користувачі відмічали, що тепер тисячі людей мають виконати обіцянки. Дехто жартома писав, навіщо юнак "змусив" рака свиснути, адже тепер "все піде шкереберть".

Для довідки

Вираз "Коли рак на горі свисне" означає "ніколи" або "у невизначеному майбутньому часі", "невідомо коли". Він вживається для вираження неможливості здійснення чогось або для підкреслення того, що щось відбудеться дуже не скоро або взагалі не відбудеться. Досить часто цей фразеологізм використовують у побуті.

Нагадаємо, що в Одесі нещодавно чоловік у плавках діловито витяг із моря шматок "шахеда".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі завірусилось курйозне відео з Teslа та котом з Одеси.