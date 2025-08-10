Вітаємо з Днем будівельника 2025! Яскраві листівки та теплі побажання зі святом

Будівельник – ризикована, але дуже важлива професія

В Україні існує безліч професійних свят. Минулого місяця ми вшановували металургів, а сьогодні, 10 серпня, відзначаємо важливе та особливе свято — День будівельника. Він присвячений тим, хто своєю працею та майстерністю зводить будівлі та створює міцний фундамент для розвитку нашої країни.

День будівельника в Україні відзначають щороку в другу неділю серпня. Це свято вшановує людей, професія яких відіграє ключову роль у розвитку країни, особливо в умовах війни.

Будівельники допомагають повертати до життя міста та села, відновлювати будинки, школи, лікарні та важливі об’єкти, створюючи тим самим основу для нашого мирного та стабільного життя.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку гарних листівок та привітань із Днем будівельника, які ви можете надіслати у будь-якому месенджері. Привітайте своїх друзів, рідних та знайомих із професійним святом!

З Днем будівельника 2025

Вітаю з професійним святом! Нехай кожен ваш день буде як вдалий архітектурний проєкт, де кожна деталь — продумана і надійна. Нехай життєві стіни будуть міцними, а дах — захищає від будь-яких негараздів!

Листівки з Днем будівельника 2025

Шановні будівельники, зі святом вас! Ви створюєте не лише будівлі, а й нові горизонти для усіх нас. Нехай ваша праця буде наповнена щастям та гордістю, а кожен новий день дарує тобі вдачу та яскраві моменти. Бажаємо вам міцного здоров’я та щасливого життя!

Вітання з Днем будівельника

Щирі вітання з Днем будівельника! Дякуємо вам за ваш невтомний труд і важливий внесок у розвиток нашого суспільства. Нехай кожен ваш день буде сповнений тепла та радості, а ваша праця приносить задоволення і нові досягнення!

Вітаємо з Днем будівельника 10 серпня

Вітаю з професійним святом вас, тих, хто будує нам затишні будинки. Тих, завдяки кому міста стають дедалі більшими, а хмарочоси спрямовуються угору. Тих, хто відновлює старі будинки й дає їм нове життя. З Днем Будівельника!

Листівки та привітання з Днем будівельника 2025

Вітаю з днем будівельника! Будівельник — це творець, здатний перетворити бляклий план на папері в реальну будівлю. Хочу побажати, щоб здоров’я було міцним, а фантазія вирувала, мов хвилі в океані. Зі святом!

З Днем будівельника — листівки 2025

