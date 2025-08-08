Вдарила по репутації Трампа, назвавши його "брехуном": що відомо про покійну сестру президента США

Сестра Трампа збудувала кар’єру в галузі юриспруденції

Президент США Дональд Трамп — четвертий із п’яти дітей у сім’ї. Але в 2020 році у нього помер брат Роберт, а у 2023 році не стало його старшої сестри Меріенн Трамп-Беррі. Вона була впливовою людиною й обіймала високу посаду у судовій системі країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про покійну сестру Дональда Трампа і як вона виглядала. Ми дізналися деякі деталі.

Меріенн Трамп-Беррі — що відомо про покійну сестру Дональда Трампа

Сестра 47-го президента США Меріенн Трамп-Беррі народилася 5 квітня 1937 року у Квінсі (Нью-Йорк). Вона була старшою з п’ятьох дітей у сім’ї та однієї з небагатьох жінок свого часу, хто зробив кар’єру у найвищих ешелонах судової системи США.

Сім’я Дональда Трампа

У юності Меріенн Трамп-Беррі захоплювалася мистецтвом, тому закінчила коледж Маунт-Холіок, здобувши ступінь бакалавра у цій сфері. Пізніше вона продовжила освіту в Колумбійському університеті, де здобула ступінь магістра. Однак згодом її інтереси змістилися у бік юриспруденції, і Меріенн вступила до юридичної школи Університету Хофстра.

Дональд Трамп зі своєю старшою сестрою, Фото: Getty Images

Після здобуття вищої освіти сестра Трампа розпочала кар’єру федерального прокурора. У 1983 році Рональд Рейган її призначив суддею федерального окружного суду, а 1999-го президент Білл Клінтон підвищив її до судді Апеляційного суду Третього округу.

Меріенн Трамп-Беррі побудувала кар’єру в юриспруденції

За роки служби Меріенн набула репутації суворого, але справедливого юриста. Однак у 2019 році залишила свою посаду на тлі розслідування, розпочатого після гучної публікації у "The New York Times" про можливе ухилення сім’ї Трампа від податків. На той момент її брат Дональд обіймав посаду президента США.

Як виглядала сестра Дональда Трампа, Фото: Getty Images

Після того, як Меріенн пішла у відставку, справа була закрита, а їй зберегли право на пенсійні виплати. Адвокат жінки відкинув усі звинувачення на її адресу.

Що стосується ставлення до брата Дональда, то Меріенн намагалася його в усьому підтримувати, хоча сама трималася далеко від публічності й уникала коментарів щодо політики свого брата.

Меріенн Трамп-Беррі та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Але у 2020 році старша сестра "підставила" Дональда, оскільки висловила все, що думає про нього у розмові з племінницею Мері Лії Трамп, яка записувала їхні розмови. В оприлюднених записах Меріенн назвала Дональда Трампа "брехуном" і розкритикувала його моральні якості та стиль лідерства.

МеріеннТрамп-Беррі назвала Дональда "брехуном", Фото: Getty Images

Його чортові твіти і брехня, Боже мій! Я говорю занадто відверто, але ви знаєте, його постійна зміна позиції, погана підготовка і брехня ... У нього немає принципів. Жодних. Суцільна фальш і жорстокість Меріенн Трамп-Беррі

Як померла МеріеннТрамп-Беррі й де похована

Старша сестра колишнього президента США Дональда Трампа, Меріенн Трамп-Беррі, пішла з життя 13 листопада 2023 року у віці 86 років. Вона померла у своєму будинку на Верхньому Іст-Сайді в Манхеттені, де їй надавали паліативне лікування від раку.

Меріенн Трамп-Беррі померла у 2023 році

Меріенн Трамп-Беррі похована на лютеранському цвинтарі All Faiths в Мідл-Віллідж (Квінс, Нью-Йорк).

Сестра Трампа похована на цвинтарі All Faiths

