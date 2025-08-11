Струнка і висока: як виглядає онучка президента США, яку порівнюють з Іванкою Трамп

Дівчина професійно займається гольфом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має онучку Кай. Дівчині 18 років, і вона активно веде соціальні мережі, де показує своє розкішне життя. Також Кай дуже схожа на свою тітку, Іванку Трамп.

"Телеграф" розповість, що відомо та який вигляд має Кай Трамп.

Що відомо про Кай Трамп

Кай Трамп народилась у шлюбі Дональда Трампа-молодшого та його колишньої дружини Ванесси Гейден. Це сталося у 2007 році у Нью-Йорку. У дитинстві дівчинка мала доволі кумедний вигляд. Тоді вона нагадувала свого батька, Дональда Трампа-молодшого.

Кай Трамп з батьками, фото Getty Images

Кай Трамп у дитинстві, фото Getty Images

Однак з віком Кай суттєво змінилась — подорослішала й стала схожою на свою тітку, Іванку Трамп. Це помітили, зокрема, користувачі мережі, які висловились під світлинами дівчини в інстаграмі. Вона набула модельної зовнішності та пофарбувала волосся у світлий колір. На фото, де дівчина сидить на стільці, люди написали:

"Ти віддаєш перевагу своїй тітці Іванці, а не мені! Така гарненька".

"Ти дуже схожа на свою тітку Іванку".

"Кай як сестра-близнючка Іванки. Це неймовірно".

"Іванки вайб, як у її тітки".

Кай Трамп зараз порівнюють з Іванкою Трамп, фото Getty Images

Ось такий вигляд має донька Дональда Трампа — Іванка, яка народилась у його шлюбі з моделлю та бізнес-вумен Іваною Трамп.

Іванка Трамп, фото з її сторінки в інстаграмі

Кай та Іванка Трамп, фото зі сторінки Кай Трамп в інстаграмі

Кай займається гольфом з дитинства і виступає зі шкільною командою на змаганнях. У 2022 та 2024 роках вона перемагала на жіночих клубних чемпіонатах, які відбувалися на полі Trump International у Палм-Біч. Також дівчина періодично грає зі своїм дідусем, Дональдом Трампом.

Кай і Дональд Трамп, фото зі сторінки Кай Трамп в інстаграмі

Кай Трамп займається гольфом, фото з її сторінки в інстаграмі

У 2024 році Кай з'являлась на Національному з'їзді Республіканської партії під час передвиборчої кампанії. У промові вона сказала, що Дональд Трамп для неї — "звичайний дідусь", який надихає її на здійснення мрій.

Кай Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії

Дівчина приїжджала на всі заходи, які стосувалися інавгурації її дідуся. Зокрема, на Балі свободи дівчина вразила публіку двома розкішними довгими сукнями.

Кай Трамп на інавгурації Дональда Трампа, фото з її сторінки в інстаграмі

Кай Трамп у розкішному вбранні на інавгурації Дональда Трампа, фото з її сторінки в інстаграмі

В інстаграмі за Кай слідкує понад 1,8 мільйона користувачів. Вона ділиться своїми заняттями з гольфу, кадрами з подорожей та зустрічами зі знаменитими людьми.

Кай Трамп любить подорожувати, фото з її сторінки в інстаграмі

Кай Трамп любить стильні вбрання, фото з її сторінки в інстаграмі

Кай Трамп професійно займається гольфом, фото з її сторінки в інстаграмі

