У Києві росте популяція гусениці рідкісного метелика: на її тілі є яскраві "шипи"

Гусінь і метелика можна легко побачити через яскравий колір тіла

У столиці України зростає чисельність одного з рідкісніших метеликів. Гусениця та метелик мають яскраві кольори на своєму тілі, тому їх важко переплутати з іншими видами.

Тіло гусениці має світло-рожевий або блідо-фіолетовий відтінок, а на ньому розташовані численні яскраво-помаранчеві вирости або горбики, на кінцях яких є чорні точки. Фото можна побачити у публікації Катерини Квітки-Горицвіт у Facebook.

Який вигляд має гусениця

Це гусениця метелика Поліксена

Polixena, або Zerynthia polyxena, — це середнього розміру денний метелик з розмахом крил до 5,5 см. Його крильця мають світло-жовтий фон з контрастними червоно-чорними розводами, а контур країв часто підкреслений чорною або червоною смугою.

Який вигляд має метелик

Що їсть

Гусінь Поліксени живиться лише кількома видами рослин, а саме видами роду Кирказон. Саме на нижній стороні їх листя самки відкладають яйця, а гусінь розвивається в червні-липні.

Місця розмноження

Метелик надає перевагу вологим лукам, узліссям лісів та заплавам річок, де обов’язково присутня кормова рослина — кирказон звичайний (Aristolochia clematitis). Це забезпечує життя гусені, й успішне розмноження дорослих особин.

Кирказон звичайний

Цикл життя

Поліксена — моногенетичний вид, тобто має одну генерацію на рік. Імаго (дорослі метелики) літають упродовж короткого періоду — 2–3 тижні навесні у квітні–травні, під час яких вони живляться нектаром з різноманітних квітів. Після стану гусені метелик проходить стадію зимового спокою в лялечці.

