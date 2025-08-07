Про це місце знають одиниці: де можна безкоштовно відпочити на півночі України

Тут можна насолодитися спокоєм і відпочити від міського шуму

Сезон купання в Україні триває і є достатньо місць, де можна поплавати у чистій воді, відпочити серед природи та насолодитися красивими пейзажами. Одним із таких є Пашинський кар'єр, що на Житомирщині.

"Телеграф" розкаже, чому варто відвідати Пашинський кар'єр і як туди дістатися.

Що відомо про Пашинський кар'єр

Пашинський або Малодивлинський кар'єр раніше був місцем, з якого добували граніт. Однак згодом його затопили ґрунтові води. Зараз максимальна глибина кар'єру сягає 54 метри. Дайвери розповідали, що бачили під водою гірські породи, обриви та затоплені лісові посадки. Взимку видимість в окремих місцях сягає до 20 метрів, оскільки у цей сезон чистіша вода.

Пашинський кар'єр, скриншот з YouTube-каналу "Подався в мандри"

У Пашинському кар'єрі - чиста вода, скриншот з YouTube-каналу "Подався в мандри"

Перевагами Пашинського кар'єру є бірюзова вода, багато дерев і кущів, білий пісок. Водночас місце наразі не є широко популярним серед туристів, оскільки про нього ще не знають багато людей. Кар'єр підійде як екстремалам, так і поціновувачам спокійного відпочинку. Ті, що шукають нових вражень, можуть прогулятися скелями або зайнятися дайвінгом. А інші мають можливість розкласти намет, посмажити шашлик і відпочити на березі водойми.

Пашинський кар'єр, фото rest.guru.ua

Як дістатися на Пашинський кар'єр

Пашинський кар'єр розташований у мікрорайоні "Пашини", що у Коростені Житомирської області. Тож вам потрібно їхати потягом чи автобусом з будь-якого обласного центру до Житомира. А після цього почекати маршрутку на Коростень. Якщо ж ви їдете власним транспортом, варто обрати трасу Е373 / М07.

Карта, де показано розміщення кар'єру

