Німці відновлювалися там від війни і брали воду з собою: чим унікальне озеро Срібне на Кіровоградщині

Озеро має особливі властивості

У літню пору особливо кортить відпочити на природі та скупатися у водоймі. Одним із мальовничих озер України вважається Срібне, розташоване у Кіровоградській області. Відвідавши це місце, можна насолодитися красивими пейзажами та оздоровитися.

"Телеграф" розкаже, чим особливе озеро Срібне, що там робити та як туди доїхати.

Що відомо про озеро Срібне

Озеро Срібне простягнулося неподалік Олександрії, між селами Алєївка та Протопопівка. Воно виникло на місці затопленого кар'єру, де у давнину видобували граніт. Вода в озері має зелений колір і насичена різними корисними речовинами. Тому місцеві розповідали, що купання у Срібному допомагає покращити самопочуття та оздоровитися.

Озеро Срібне багате корисними речовинами, фото tusovka.kr.ua

Площа озера займає 0-15 гектарів, глибина — 10-12 метрів, тоді як середня глибина — близько 3-5 метрів. Тут ростуть окремі види хвойних і мішаних порід дерев. У водоймі плаває щука, короп, карась, окунь.

Озеро має глибину 10-12 метрів, фото tusovka.kr.ua

Подейкують, що у Другу світову війну німці навіть влаштовували на березі табір для реабілітації, а також набирали воду із собою до Німеччини. Дно озера має як глинисті місця, так і з камінням, тож варто бути обережним, аби не травмуватися.

Озеро Срібне було популярне серед німців, фото tusovka.kr.ua

Біля Срібного є пляжі, але майже немає рослинності, тож варто брати із собою парасольку та захисні убори. Водойма оточена скелями, найвища з яких має назву "Космос", а окремі сміливці стрибають звідти у воду.

Люди стрибають зі скель у Срібне, фото tusovka.kr.ua

Як доїхати до озера Срібного

Щоб доїхати до озера власним транспортом, вам треба рухатися до Олександрії. На виїзді з міста, на роздоріжжі поверніть ліворуч і проїдьте біля місцевої церкви і цвинтаря. Далі прямуйте до Приютівки, проїдьте місто, а після — їдьте головною дорогою.

Далі прямуйте до Протопопівки, а потім — до станції Користівка. Там ви побачите магазин, біля якого слід повернути ліворуч. Орієнтирами стануть пам'ятник, дитмайданчик, а після цього треба з'їхати на ґрунтову дорогу, паралельну руслу Інгульця. Рухаючись у цьому напрямку, ви доїдете до Срібного озера.

Якщо ж плануєте маршрут потягом чи автобусом, вам також треба дістатися Олександрії. А після цього потрібно доїхати маршруткою до Приютівки чи Протополівки і йти пішки. Або ж є варіант взяти таксі з Олександрії, але це обійдеться дорожче.

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