Відмазала від в’язниці та зробила його мільярдером: як виглядає син соратниці Путіна "Вальки-стакан" Матвієнко

У путінстки з Шепетівки тільки один син, якого вона двічі одружувала і зробила бізнесменом

Валентина Матвієнко — відома російська чиновниця та соратниця Путіна, яка народилася у провінційному містечку Шепетівка у Хмельницькій області. Вона була одружена один раз і в її сім’ї з уже покійним чоловіком народився єдиний син Сергій.

"Телеграф" розповість, що відомо про спадкоємця соратниці Путіна Валентини Матвієнко, про його кримінальне минуле і світле сьогодення з мільярдами на рахунках та віллою в Італії.

Син Вальки-стакан — що про нього відомо?

Валентина Матвієнко, яка з 2011 року є головою Ради федерації федеральних зборів РФ, була одружена один раз. Із чоловіком Володимиром, нині покійним, у них народився син Сергій. Відомо, що він народився у Санкт-Петербурзі 5 травня 1973 року, зараз йому 52 роки.

Сергій Матвієнко з батьками у дитинстві

Сергій Матвієнко з юних років був представником "золотої молоді", оскільки народився у забезпеченій родині. Однак, як і багато російських мажорів встиг заплямувати свою репутацію криміналом. У 1994 році спадкоємець Матвієнко разом з другом побив хлопця, таким чином намагаючись вибити з нього борги. Молодим злочинцям загрожувало до 10 років в’язниці, проте після втручання впливової матері Сергій вийшов сухим із води і не поніс покарання.

Сергій Матвієнко та його мати-путіністка Валька-склянка

Після закінчення школи Сергій Матвієнко отримав дві вищі освіти — за спеціальностями "Міжнародна економіка" та "Фінанси та кредит". У 2007 року він навіть захистив докторську дисертацію з економіки.

Сергій Матвієнко отримав дві вищі освіти

Хороша освіта, впливові батьки та корисні зв’язки допомогли синові російської чиновниці зробити блискучу кар’єру. У 2011 році Сергій увійшов до рейтингу російських мільярдерів з активами близько 5 млрд рублів. Пізніше його також називали доларовим мільярдером. Його основна діяльність та бізнеси були пов’язані з роботою у ВТБ банку.

Сергій Матвієнко побудував кар’єру у ВТБ банку

Що відомо про особисте життя сина Матвієнко?

Сергій Матвієнко двічі був одружений. Першою його дружиною у 2004 році стала російська співачка Зара. Цей шлюб тривав два роки і 2006-го вони розлучилися, дітей у сім’ї не було. Після розлучення Зара просила у ексчоловіка 500 тисяч доларів відступних.

Сергій Матвієнко та його перша дружина співачка Зара

Другою дружиною сина Матвієнко стала аспірантка економічного факультету Юлія Зайцева. Вони одружилися у 2008 році, а через рік у родині народилася дочка Аріна. Про життя Юлії Зайцевої мало інформації, оскільки вона веде непублічний спосіб життя, займається науковою діяльністю та вихованням доньки.

Сергій Матвієнко і його друга дружина Юлія Зайцева

Де мешкає родина Сергія Матвієнка невідомо. Однак, за інформацією деяких російських ЗМІ, син путіністки має віллу в італійському місті Пезаро. Цю нерухомість він (чи то його мати) придбав у 2009 році, коли народилася дочка. Також у ЗМІ є інформація, що Сергій Матвієнко частково перевів сімейні активи до Сан-Марино. Це пов’язують із санкціями, які США та Євросоюз наклали на його матір.

Сергій Матвієнко, ймовірно, живе із сім’єю в Італії

