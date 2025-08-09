Відмазала від в’язниці та зробила його мільярдером: як виглядає син соратниці Путіна "Вальки-стакан" Матвієнко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У путінстки з Шепетівки тільки один син, якого вона двічі одружувала і зробила бізнесменом
Валентина Матвієнко — відома російська чиновниця та соратниця Путіна, яка народилася у провінційному містечку Шепетівка у Хмельницькій області. Вона була одружена один раз і в її сім’ї з уже покійним чоловіком народився єдиний син Сергій.
"Телеграф" розповість, що відомо про спадкоємця соратниці Путіна Валентини Матвієнко, про його кримінальне минуле і світле сьогодення з мільярдами на рахунках та віллою в Італії.
Син Вальки-стакан — що про нього відомо?
Валентина Матвієнко, яка з 2011 року є головою Ради федерації федеральних зборів РФ, була одружена один раз. Із чоловіком Володимиром, нині покійним, у них народився син Сергій. Відомо, що він народився у Санкт-Петербурзі 5 травня 1973 року, зараз йому 52 роки.
Сергій Матвієнко з юних років був представником "золотої молоді", оскільки народився у забезпеченій родині. Однак, як і багато російських мажорів встиг заплямувати свою репутацію криміналом. У 1994 році спадкоємець Матвієнко разом з другом побив хлопця, таким чином намагаючись вибити з нього борги. Молодим злочинцям загрожувало до 10 років в’язниці, проте після втручання впливової матері Сергій вийшов сухим із води і не поніс покарання.
Після закінчення школи Сергій Матвієнко отримав дві вищі освіти — за спеціальностями "Міжнародна економіка" та "Фінанси та кредит". У 2007 року він навіть захистив докторську дисертацію з економіки.
Хороша освіта, впливові батьки та корисні зв’язки допомогли синові російської чиновниці зробити блискучу кар’єру. У 2011 році Сергій увійшов до рейтингу російських мільярдерів з активами близько 5 млрд рублів. Пізніше його також називали доларовим мільярдером. Його основна діяльність та бізнеси були пов’язані з роботою у ВТБ банку.
Що відомо про особисте життя сина Матвієнко?
Сергій Матвієнко двічі був одружений. Першою його дружиною у 2004 році стала російська співачка Зара. Цей шлюб тривав два роки і 2006-го вони розлучилися, дітей у сім’ї не було. Після розлучення Зара просила у ексчоловіка 500 тисяч доларів відступних.
Другою дружиною сина Матвієнко стала аспірантка економічного факультету Юлія Зайцева. Вони одружилися у 2008 році, а через рік у родині народилася дочка Аріна. Про життя Юлії Зайцевої мало інформації, оскільки вона веде непублічний спосіб життя, займається науковою діяльністю та вихованням доньки.
Де мешкає родина Сергія Матвієнка невідомо. Однак, за інформацією деяких російських ЗМІ, син путіністки має віллу в італійському місті Пезаро. Цю нерухомість він (чи то його мати) придбав у 2009 році, коли народилася дочка. Також у ЗМІ є інформація, що Сергій Матвієнко частково перевів сімейні активи до Сан-Марино. Це пов’язують із санкціями, які США та Євросоюз наклали на його матір.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав чоловік путіністки із Шепетівки Валентини Матвієнко. Залишила його вмирати у заміському особняку.