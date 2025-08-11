Забудьте про "будь здоров": як українською мовою правильно відповісти людині, коли вона чхає

Це досить поширена помилка

Коли ми чуємо, що людина чхає, то вже за звичкою говоримо їй "будь здоров" або "будь здоровий". Проте мало хто знає, як правильно відповідати на це українською мовою.

Мовознавці розповіли, який із цих двох варіантів насправді є правильним. Про це йдеться на порталі Ukrainian.stackexchange.

Традиція відповідати у такій манері досить давня. Зокрема, англійці кажуть: "Хай благословить тебе Бог" ("(God) Bless You"), німці бажають людині здоров’я, якщо та чхає, а італійці бажають щастя. Що цікаво, на Близькому та Середньому Сході людей прийнято кланятися у бік людини, що чхає, і плескати при цьому в долоні.

Як зазначають мовознавці, українською мовою слід говорити саме "будь здоровий". Саме ця фраза висловлює побажання здоров’я людині, яка чхає. А фраза "будь здоров" більше використовується як форма прощання або рідше привітання під час зустрічі з будь-ким:

"Будь здоров, Будьте здорові";

"Ну, будь же здоровенька та веселенька та нас швидше потіш!" (М. Старицький);

"Добривечір вам!.. Будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна" (І. Нечуй-Левицький).

