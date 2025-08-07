Перевіряйте кожен качан. Чому не можна їсти кукурудзу, якщо побачите на ній це
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перед варінням кукурудзи важливо провести ретельне миття
Українців закликають бути уважними при виборі кукурудзи. Через спеку та неправильне зберігання качани швидко псуються, а це може загрожувати здоров’ю.
"Телеграф" розповість, чому не можна їсти кукурудзу. А також, який вид не варто їсти.
Якщо зерна надто м’які, слизькі або мають неприємний запах, таку кукурудзу їсти не можна — це перші ознаки бродіння та появи плісняви.
Особливу небезпеку становить кукурудза з чорними або рожевими плямами між зернами — це можуть бути токсичні грибки, серед яких найнебезпечніший фузаріоз.
Фахівці радять обирати кукурудзу з перевірених джерел, віддаючи перевагу вітчизняним виробникам, які пройшли сертифікацію. Найбезпечніша — варена або запечена молоденька кукурудза з жовтим або білим кольором зерен без плям, запахів і надмірної вологості.
Перед варінням кукурудзи важливо провести ретельне миття:
Підготовка:
- Зніміть зовнішнє листя та волоски (рильця)
- Промийте качани під холодною проточною водою
Процес миття:
- Потріть поверхню качанів руками або м'якою щіточкою
- Особливу увагу приділіть основі качана, де накопичується найбільше бруду
Раніше "Телеграф" писав, які томати не варто їсти.