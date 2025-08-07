Перевіряйте кожен качан. Чому не можна їсти кукурудзу, якщо побачите на ній це

Перед варінням кукурудзи важливо провести ретельне миття

Українців закликають бути уважними при виборі кукурудзи. Через спеку та неправильне зберігання качани швидко псуються, а це може загрожувати здоров’ю.

"Телеграф" розповість, чому не можна їсти кукурудзу. А також, який вид не варто їсти.

Якщо зерна надто м’які, слизькі або мають неприємний запах, таку кукурудзу їсти не можна — це перші ознаки бродіння та появи плісняви.

Особливу небезпеку становить кукурудза з чорними або рожевими плямами між зернами — це можуть бути токсичні грибки, серед яких найнебезпечніший фузаріоз.

Фахівці радять обирати кукурудзу з перевірених джерел, віддаючи перевагу вітчизняним виробникам, які пройшли сертифікацію. Найбезпечніша — варена або запечена молоденька кукурудза з жовтим або білим кольором зерен без плям, запахів і надмірної вологості.

Перед варінням кукурудзи важливо провести ретельне миття:

Підготовка:

Зніміть зовнішнє листя та волоски (рильця)

Промийте качани під холодною проточною водою

Процес миття:

Потріть поверхню качанів руками або м'якою щіточкою

Особливу увагу приділіть основі качана, де накопичується найбільше бруду

