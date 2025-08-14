Поїдуть з унітазами на плечах: у мережі вірусяться меми про зустріч Трампа й Путіна (фото, відео)

Не обійшлося й без чорного гумору

Зустріч президентів РФ Володимира Путіна та США Дональда Трампа на Алясці вже стала джерелом численних мемів, що активно обговорюються користувачами соцмереж. Події, які мали б нести дипломатичний характер, виявилися багатими на курйози, що надихнули авторів на створення гумористичних історій.

"Телеграф" зібрав найяскрафіші жарти. Один із найпопулярніших мемів показує Трампа, який заявляє: "Я їду до Росії в п'ятницю. Збираюся зустрітися з Путіним".

Реакцію жителів Аляски передають 2 однакових зображення здивованих мавп.

Україні активно діляться мемами про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

Інший мем розвиває цю тему, зображуючи Путіна в ковбойському образі з розгубленим виразом обличчя. Він, за задумом автора, прилітає на Аляску для зустрічі з Трампом, але дізнається, що американський президент уже полетів до Росії. Така іронічна плутанина підкреслює непередбачуваність подій.

Україні активно діляться мемами про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

Сатиричний підхід використовується і в мемі про "команду порятунку світу", яка нібито прибула на Аляску. Автори зображують українських та російських посадовців, журналістів та відомих діячів із символічними атрибутами.

Україні активно діляться мемами про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

Ще один мем використовує кадр із культового фільму "Леон: Професіонал", де відомі персонажі нібито змушені вирушити на Аляску через події дипломатичної зустрічі. Драматичний контекст кадру контрастує з абсурдною ситуацією, що додає гумору.

Україні активно діляться мемами про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

Не обійшлося й без чорного гумору. Один із мемів представляє "ідеальне завершення візиту Путіна на Аляску", де снайпером у зображенні постає голова української розвідки Кирило Буданов. Автори подають це як сатиричний образ напружених міжнародних відносин та іронічне уявлення про долю російського президента.

Ще один мем показує "російську делегацію", яка покидає Аляску після переговорів із Трампом, несучи унітаз та мікрохвильову піч. Цей образ сатирично натякає на мародерські стереотипи армії РФ.

Так, меми, присвячені зустрічі Путіна й Трампа на Алясці, не лише розважають, а й відображають ставлення суспільства до важливих дипломатичних подій, як-от потенційне обговорення завершення війни в Україні.

Раніше "Телеграф" публікував власну добірку смішних мемів про майбутній саміт президентів, який відбудеться за лічені дні.