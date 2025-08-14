Поедут с унитазами на плечах: в сети вирусятся мемы о встречах Трампа и Путина (фото, видео)

Не обошлось и без черного юмора

Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске уже стала источником многочисленных мемей, активно обсуждаемых пользователями соцсетей. События, которые должны нести дипломатический характер, оказались богатыми курьезы, вдохновившими авторов на создание юмористических историй.

"Телеграф" собрал самые яркие шутки. Один из популярных мемов показывает Трампа, который заявляет: "Я еду в Россию в пятницу. Собираюсь встретиться с Путиным".

Реакцию жителей Аляски передают 2 одинаковых изображения изумленных обезьян.

Другой мем развивает эту тему, изображая Путина с растерянным выражением лица. Он, по задумке автора, прилетает на Аляску для встречи с Трампом, но узнает, что американский президент уже улетел в Россию. Такая ироническая неразбериха подчеркивает непредсказуемость событий.

Сатирический подход используется и в меме о "команде спасения мира", якобы прибывшей на Аляску. Авторы изображают украинских и российских чиновников, журналистов и известных деятелей с символическими атрибутами.

Еще один мем использует кадр из культового фильма "Леон: Профессионал", где известные персонажи якобы вынуждены отправиться на Аляску из-за событий дипломатической встречи. Драматический контекст кадра контрастирует с абсурдной ситуацией, придающей юмору.

Не обошлось без черного юмора. Один из мемей представляет "идеальное завершение визита Путина на Аляску", где снайпером в изображении предстает глава украинской разведки Кирилл Буданов. Авторы представляют это как сатирический образ напряженных международных отношений и ироническое представление о судьбе российского президента.

Еще один мем показывает "российскую делегацию", которая покидает Аляску после переговоров с Трампом, унося унитаз и микроволновку. Этот образ сатирически намекает на мародерские стереотипы армии РФ.

Таким образом, мемы, посвященные встрече Путина и Трампа на Аляске, не только развлекают, но и отражают отношение общества к важным дипломатическим событиям, например потенциальное обсуждение завершения войны в Украине.

Ранее "Телеграф" публиковал собственную подборку смешных мемов о предстоящем саммите президентов, который состоится в считанные дни.