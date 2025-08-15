Під неї досі "запалюють" на вечірках: ця пісня підкорила світ у 2001 році (відео)

Цей трек передає почуття свободи та пристрасті

Музика — це магія, яка наповнює емоціями та поєднує людей, змушуючи серця битися в одному ритмі. Є хіти, які, попри час, продовжують звучати й викликати бурю спогадів. Одним із таких треків стала "Whenever, Wherever", з якою Шакіра у 2001 році буквально підірвала світові чарти.

"Телеграф" вирішив дізнатися, чим особлива ця пісня і що про нього відомо. Цей трек передає почуття легкості, свободи та пристрасті.

Яка пісня стала найпопулярнішою у 2001 році

Енергійна пісня "Whenever, Wherever", яку у 2001 році подарувала світу Шакіра, стала легендарним хітом і продовжує "жити" досі. Запам'ятовувальний мотив і драйв зробили цю пісню легко впізнаваною з перших секунд.

Пісня Шакіри "Whenever, Wherever" підкорила світові чарти у 2001 році

Ця пісня стала першим англомовним синглом Шакіри після того, як вона вже здобула популярність у Латинській Америці. Вона поєднує латиноамериканські ритми з попзвучанням, і це зробило її унікальною для міжнародного ринку.

Екзотичний стиль Шакіри, з незвичайною вібрацією голосу та сексуальними рухами у кліпі, виділявся серед інших попхітів початку 2000-х років. У пісні співається про кохання, яке сильніше за відстань і будь-які обставини.

Трек Шакіри впізнають з перших секунд і одразу починають підспівувати та виконувати ритмічні рухи, тому не дивно, що її пісню досі "крутять" на вечірках, караоке і вона залишається у плейлистах "найкращі хіти 2000-х".

Пісня "Whenever, Wherever" увійшла до десятки у чарті Billboard Hot 100, а також займала вершини в чарті UK Singles Chart і лідирувала за популярністю в Німеччині, Швеції, Швейцарії та багатьох інших країнах.

