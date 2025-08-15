Лукашенко знову покаже: мережа вибухнула мемами після його розмови із Трампом

Покажемо найсмішніші

У п’ятницю, 15 серпня, коли весь світ чекає на зустріч президентів Росії та США, Володимира Путіна та Дональда Трампа, останній провів телефонну бесіду з правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

За інформацією білоруських ЗМІ, Лукашенко запросив Трампа разом із сім’єю відвідати Мінськ і запрошення було ухвалено. Мережа вже відреагувала на цю подію кумедними мемами.

На одному з мемів глава Білого дому сидить за столом у дерев’яному сільському будинку, прикрашеному вишивками у народному стилі. Його вираз обличчя можна описати як приголомшений.

Дональд Трамп у Білорусі

Інше зображення показує, що Лукашенко не зміг не скористатися дармовою робочою силою та залучив Дональда Трампа до сільськогосподарських робіт. Президенту США довелося копати картоплю, адже зараз – самий сезон.

Дональд Трамп та Олександр Лукашенко копають картоплю

Також інтернет-користувачі згадали знамениту фразу Лукашенка: "А я зараз вам покажу…". Свого часу він ужив її на зустрічі з главою Кремля. Тоді він збирався показати, звідки Україна нібито збиралася напасти на Білорусь. З того часу з цим виразом було створено сотні мемів. Зараз політолог Олексій Голобуцький використав його так: "А ось зараз я покажу 4 позиції, в яких я цілуватиму Трампа при зустрічі".

Лукашенко показує, де збирається поцілувати Трампа

Крім того, з’явився мем, на якому самопроголошений президент Білорусі щось показує на карті, звертаючись до Трампа з білоруським акцентом.

Лукашенко звертається до Трампу поганою англійською

Розмова Трампа та Лукашенка

Раніше глава Білого дому опублікував пост у своїй соціальній мережі із повідомленням про розмову.

За його словами, він "мав чудову розмову" з главою Білорусі. Розмова відбулася з ініціативи президента США, який вирішив подякувати Лукашенку за визволення 16 ув’язнених. Трамп додав, що зараз обговорюється питання звільнення ще 1300 ув’язнених.

Також лідери держав торкнулися візиту російського президента на Аляску, а тепер Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Лукашенком у майбутньому.

Скріншот посту Трампа про розмову з Лукашенком

Білоруський диктатор, своєю чергою, повідомив, що запросив президента США із сім’єю до Мінська, і той нібито погодився приїхати.

Нагадаємо, що з моменту вступу на посаду Дональда Трампа у січні 2025 року останній не розмовляв з Олександром Лукашенком. Контакти Білорусі та США розпочалися з візиту до Мінська Кіта Келлога, який домовився про звільнення деяких білоруських політв’язнів. Серед них був й Сергій Тихановський.