Лукашенко знову покаже: мережа вибухнула мемами після його розмови із Трампом
-
-
Покажемо найсмішніші
У п’ятницю, 15 серпня, коли весь світ чекає на зустріч президентів Росії та США, Володимира Путіна та Дональда Трампа, останній провів телефонну бесіду з правителем Білорусі Олександром Лукашенком.
За інформацією білоруських ЗМІ, Лукашенко запросив Трампа разом із сім’єю відвідати Мінськ і запрошення було ухвалено. Мережа вже відреагувала на цю подію кумедними мемами.
На одному з мемів глава Білого дому сидить за столом у дерев’яному сільському будинку, прикрашеному вишивками у народному стилі. Його вираз обличчя можна описати як приголомшений.
Інше зображення показує, що Лукашенко не зміг не скористатися дармовою робочою силою та залучив Дональда Трампа до сільськогосподарських робіт. Президенту США довелося копати картоплю, адже зараз – самий сезон.
Також інтернет-користувачі згадали знамениту фразу Лукашенка: "А я зараз вам покажу…". Свого часу він ужив її на зустрічі з главою Кремля. Тоді він збирався показати, звідки Україна нібито збиралася напасти на Білорусь. З того часу з цим виразом було створено сотні мемів. Зараз політолог Олексій Голобуцький використав його так: "А ось зараз я покажу 4 позиції, в яких я цілуватиму Трампа при зустрічі".
Крім того, з’явився мем, на якому самопроголошений президент Білорусі щось показує на карті, звертаючись до Трампа з білоруським акцентом.
Розмова Трампа та Лукашенка
Раніше глава Білого дому опублікував пост у своїй соціальній мережі із повідомленням про розмову.
За його словами, він "мав чудову розмову" з главою Білорусі. Розмова відбулася з ініціативи президента США, який вирішив подякувати Лукашенку за визволення 16 ув’язнених. Трамп додав, що зараз обговорюється питання звільнення ще 1300 ув’язнених.
Також лідери держав торкнулися візиту російського президента на Аляску, а тепер Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Лукашенком у майбутньому.
Білоруський диктатор, своєю чергою, повідомив, що запросив президента США із сім’єю до Мінська, і той нібито погодився приїхати.
Нагадаємо, що з моменту вступу на посаду Дональда Трампа у січні 2025 року останній не розмовляв з Олександром Лукашенком. Контакти Білорусі та США розпочалися з візиту до Мінська Кіта Келлога, який домовився про звільнення деяких білоруських політв’язнів. Серед них був й Сергій Тихановський.