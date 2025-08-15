Лукашенко снова покажет: сеть взорвалась мемами после его разговора с Трампом

Покажем самые смешные

В пятницу, 15 августа, когда весь мир ожидает встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, последний провел телефонную беседу с правителем Беларуси Александром Лукашенко.

По информации белорусских СМИ, Лукашенко пригласил Трампа вместе с семьей посетить Минск и приглашение было принято. Сеть уже отреагировала на это событие смешными мемами.

На одном из мемов глава Белого дома сидит за столом в деревянном деревенском доме, украшенном вышивками в народном стиле. Его выражение лица можно описать как ошарашенное.

Дональд Трамп в Беларуси

Другое изображение показывает, что Лукашенко не смог не воспользоваться дармовой рабочем силой и привлек Дональда Трампа к сельскохозяйственным работам. Президенту США пришлось копать картошку, ведь сейчас – самый сезон.

Дональд Трамп и Александр Лукашенко копают картошку

Также интернет-пользователи вспомнили знаменитую фразу Лукашенко: "А я сейчас вам покажу…". В свое время он употребил ее на встрече с главой Кремля. Тогда он собирался показать, откуда Украина якобы собиралась напасть на Белорусь. С тех пор с этим выражением были созданы сотни мемов. Сейчас политолог Алексей Голобуцкий использовал его так "А вот сейчас я покажу 4 позиции, в которых я буду целовать Трампа при встрече".

Лукашенко показывает, где собирается поцеловать Трампа

Кроме того, появился мем, на котором самопровозглашенный президент Беларуси что-то показывает на карте, обращаясь к Трампу с белорусским акцентом.

Лукашенко обращается к Трампу на скверном английском

Разговор Трампа и Лукашенко

Ранее глава Белого дома опубликовал пост в своей социальной сети с сообщением о разговоре.

По его словам, он "имел отличный разговор" с главой Беларуси. Беседа состоялась по инициативе президента США, который решил поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Трамп добавил, что сейчас обсуждается вопрос об освобождении еще 1300 заключенных.

Также лидеры государств затронули визит российского президента на Аляску, а теперь Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречи с Лукашенко в будущем.

Скриншот поста Трампа о разговоре с Лукашенко

Белорусский диктатор, в свою очередь, сообщил, что пригласил президента США с семьей в Минск, и тот якобы согласился приехать.

Напомним, что с момента вступления в должность Дональда Трампа в январе 2025 года последний не разговаривал с Александром Лукашенко. Контакты Беларуси и США начались с визита в Минск Кита Кэллога, который договорился об освобождении некоторых белорусских политзаключенных. Среди них был Сергей Тихановский.