"Дама з коровою", яка не живе з чоловіком: що відомо про дружину Лукашенка

На публіці перша леді Білорусі з'являлася лише раз

Майже ніхто її не бачив, бо вона не дає інтерв’ю, не з’являється на публіці і навіть не живе разом зі своїм чоловіком. Йдеться про дружину Олександра Лукашенка Галину, яку також називають "дамою з коровою". І хоч формально вона й досі перша леді Білорусі, фактично цей статус їй не належить.

Офіційно президент Білорусі ще досі одружений, але разом із дружиною вони не мешкають. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Галину Лукашенко.

Що відомо про дружину Лукашенка

Народилася Галина Желнерович (дівоче прізвище) 1 січня 1955 року в склі Рижковичі Могилівської області. Вона навчалася на історичному факультеті Могилівського педагогічного інституту, де й познайомилася з майбутнім чоловіком. Одружилися Олександр Лукашенко з Галиною у 1975 році.

Лукашенко з дружиною в молодості

У мережі є інформація, що перша леді Білорусі працювала у дитячому садку — вона була вихователькою. Пізніше вона зайняла посаду керівника відділу Могильовського облвиконкому з оздоровлення населення.

Весілля Лукашенка

За 30 років президентства чоловіка, на публіці Галина з’являлася один раз. Ще у 1994 році вона їздила з Лукашенком до Ізраїлю. Після цього жінка повністю зникла з радарів.

Дружина Лукашенка під час поїздки до Ізраїлю у 1994 році

До слова, ще у 2014 році Лукашенко повідомив, що із дружиною вони не живуть разом вже понад 30 років. Проте офіційно вони не розлучені, а залишалися у шлюбі, щоб не травмувати синів. До слова, тоді їм було 19 і 14 років.

Чому дружина Лукашенка — дама з коровою

У ЗМІ колись з’явилося фото Галини Лукашенко, на якому вона зображена за доїнням корови — і, за чутками, цей кадр дуже розлютив Олександра Лукашенка. Плітки стверджують, що після цього він розпорядився забрати тварину, виставити охорону біля її будинку та звести навколо нього високу огорожу.

Дружина Лукашенка - "дама з коровою"

Житло дружини Лукашенка, як повідомляється, розташоване в її рідному селі Рижковичі, де вона, ймовірно, мешкає й досі. Попри те, що офіційно вони все ще перебувають у шлюбі, спільне життя подружжя давно завершилося — стосунки зведені до формального статусу без реального співжиття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про улюбленого сина Лукашенка Колєньку. Він — позашлюбна дитина і йому всього 20 років.