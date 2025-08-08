На Хмельниччині у лісах є "тропічний рай": українське озеро не поступається красі Мальдівів (фото, відео)

Таємниче озеро з бірюзовою водою доступне лише тим, хто готовий на 15-хвилинну прогулянку лісом

На Хмельниччині є місце, яке здатне конкурувати з найкрасивішими водоймами Європи. Таємниче озеро поблизу села Новаки у Шепетівському районі — справжня знахідка для тих, хто цінує незайману природну красу та готовий до невеликих пригод заради неймовірних вражень.

Ця унікальна водойма прихована в густому лісі. Озеро розташоване приблизно в 15 хвилинах пішої ходи лісовою стежкою від найближчої доступної для автомобіля точки. "Телеграф" розповідає, чим особливе це озеро і як до нього дістатися.

Чим особливе це озеро

Це озеро на Хмельниччині нагадує тропічну лагуну

Кришталево чиста вода озера має неймовірний бірюзовий відтінок, який нагадує тропічні лагуни Мальдівів чи Хорватії.

Тут панує ідеальна тиша, порушувана лише співом птахів та шелестом листя. Втім, туристи пишуть, що на вихідних тут буває людно. Через те, що місце не облагороджене, деякі недобросовісні туристи залишають за собою сміття. Тому варто брати з собою сміттєві пакети, щоб не залишити за собою непотребу.

Озеро Новаки Хмельницька область

Як дістатися

Найзручніший спосіб — дістатися автомобілем до села Новаки у Шепетівському районі Хмельницької області. Від обласного центру до села приблизно 120 кілометрів. Важливо пам'ятати, що безпосередньо до озера автомобілем не під'їхати — потрібно залишити транспорт біля лісу та йти пішки. Від села Новаки до озера веде лісова стежка.

Тим, хто подорожує громадським транспортом, спочатку потрібно дістатися до Шепетівки, а звідти — до села Новаки на маршрутці або таксі. Від села до озера — пішки лісовою стежкою.

