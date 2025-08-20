Нею не перестають захоплюватися і співають досі: яка пісня була найпопулярнішою в Україні у 1997 році

Кліп на цю пісню викликав захоплення не лише в Україні, а й у Росії

Українська співачка Ірина Билик випустила величезну кількість пісень, які стали культовими. Серед них трек "Мовчати", слова якого артистка змінила через війну, а також хіт "А я пливу", який набув шаленої популярності в Україні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про пісню Ірини Білик "А я пливу". Ми дізналися, як вона завоювала серця мільйонів слухачів.

Яка пісня стала найпопулярнішою в Україні 1997 року

Пісня Ірини Білик "А я пливу" (1997) стала одним із найяскравіших хітів української попмузики. Випущена у складі альбому "Фарби", вона закріпила за співачкою статус головної зірки вітчизняної естради.

Ірина Білик

Пісня була визнана суперхітом і увійшла до списку "100 хітів незалежності України". А містичний кліп на цю композицію став знаковим та отримав нагороду за найкращий відеокліп року на премії Nova Records Awards. Його зняв режисер Максим Паперник.

У відеоролику молода Ірина Білик у мокрому та напівпрозорому одязі пливе у човні, оточена зміями, рибками та квітами. У кліпі, який швидко завоював популярність не лише в Україні, а й "просунутій" Росії, гармонійно поєднувалися музика, режисура та візуальні образи.

Пісня "А я пливу" була визнана головним хітом 1997 року в українській попмузиці. Цей трек залишається досі одним із найулюбленіших і найвідоміших, а також надихає нові покоління артистів.

У 2015 році кавер на пісню Ірини Білик зробив артист ALEKSEEV. Вона допомогла йому успішно заявити про себе та свій талант. Також трек виконував Віталій Козловський на одному з ювілейних концертів Білик та Тіна Кароль на концерті, присвяченому Дню Незалежності у 2020 році.

А торік культову пісню "А я пливу" переспіла Христина Соловей на своєму сольному концерті у Чернівцях. Вона зробила авторську обробку, тож хіт заграв новими фарбами.

Раніше "Телеграф" розповідав, під яку пісню багато хто представляв себе гангстерами в 1995 році. Нині вона все ще популярна.