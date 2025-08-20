Ею не перестают восхищаться и поют до сих пор: какая песня была самой популярной в Украине в 1997 году

Клип на эту песню вызвал восторг не только в Украине, но и России

Украинская певица Ирина Былик выпустила множество песен, которые стали культовыми. Среди них трек "Мовчати", слова которого артистка изменила из-за войны, а также хит "А я пливу", который обрел бешеную популярность в Украине.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о песне Ирины Билык "А я пливу". Мы узнали, как она завоевала сердца миллионов слушателей.

Какая песня стала самой популярной в Украине в 1997 году

Песня Ирины Билык "А я пливу" (1997) стала одним из самых ярких хитов украинской поп-музыки. Выпущенная в составе альбома "Фарби", она закрепила за певицей статус главной звезды отечественной эстрады.

Ирина Билык

Песня была признана суперхитом и вошла в список "100 хитов независимости Украины". А мистический клип на эту композицию стал знаковым и получил награду за лучший видеоклип года на премии Nova Records Awards. Его снял режиссер Максим Паперник.

В видеоролике молодая Ирина Билык в мокрой и полупрозрачной одежде плывет в лодке, окруженная змеями, рыбками и цветами. В клипе, который быстро завоевал популярность не только в Украине, но и "продвинутой" России, гармонично сочетались музыка, режиссура и визуальные образы.

Песня "А я пливу" была признана главным хитом 1997 года в украинской поп-музыке. Этот трек остается до сих пор одним из самых любимых и узнаваемых, а также вдохновляет новые поколения артистов.

В 2015 году кавер на песню Ирины Билык сделал артист ALEKSEEV. Она помогла ему успешно заявить о себе и своем таланте. Также трек исполнял Виталий Козловский на одном из юбилейніх концертов Билык и Тина Кароль на концерте, посвященном Дню Независимости в 2020 году.

А в прошлом году культовую песню "А я пливу" перепела Кристина Соловей на своем сольном концерте в Черновцах. Она сделала авторскую обработку, поэтому хит заиграл новыми красками.

