Настоящий оазис посреди степи: в центре Украины есть "лечебное" озеро с кристально чистой водой (фото)

Озеро привлекает своей чистой водой и необычным рельефом

Водоемы нашей Украины живописные и уникальные. Среди них следует отметить Соленое озеро, которое появилось в результате техногенной катастрофы, а также живописный карьер в Кировоградской области. Он пользуется популярностью не только из-за своей прозрачной воды, но и благодаря лечебным грязям, которые находятся над его берегами.

"Телеграф" решил больше узнать о карьере, который еще называют "Каменная Чаша". Мы выяснили, как доехать до локации и что там есть для отдыха.

Карьер "Каменная Чаша" в Кировоградской области — что в нем особенного

В Кировоградской области "спрятано" удивительное озеро, которое называют "оазисом среди степи". Это место, где можно насладиться тишиной, живописной природой и просто весело провести время.

Карьер возле села Цибулево в Кировоградской области

Водоем известен далеко за пределами области: сюда приезжают не только местные жители, но и гости из разных уголков Украины. Популярность озеру прибавляют голубые грязи, которые, как верят многие, обладают лечебными свойствами, в частности помогают при проблемах с опорно-двигательным аппаратом и улучшают общее самочувствие. Но вопрос о "лечебной силе" карьера остается открытым, поскольку этому нет никаких официальных доказательств.

Карьер "Каменная Чаша"

Когда-то на месте водоема добывали камень, но со временем карьер закрыли, а котлован заполнился подземными источниками, превратив его в живописное озеро. Свое нынешнее название "Каменная Чаша" озеро получило в 2012 году во время проведения образовательного лагеря Media Camp "Чистое пространство". И действительно, карьер напоминает большую природную чашу, наполненную прозрачной водой.

В Украине есть озеро с "лечебными" грязями

Глубина водоема в некоторых местах достигает 15–20 метров. Однако для купания наиболее безопасным считается участок у бывшего заезда в карьер, потому что там берег пологий, а глубина увеличивается постепенно.

Карьер в Кировоградской области с чистой водой

Вода отличается прозрачностью и чистотой, питается родниками. Каменистые берега создают особую акустику.

Красивый карьер остается общедоступным. В 2001 году местный предприниматель хотел возвести на участке базы отдыха, но строительство так и не началось. Поэтому ни лежаков, ни специально оборудованных зон здесь нет, но именно такая "дикость" придает локации особую атмосферу.

Отдых на карьере "Каменная Чаша"

На озере можно купаться, рыбачить, приехать на отдых с палатками и даже прыгнуть с каменных уступов, хотя не стоит забывать о правилах безопасности.

Недалеко от озера можно найти интересные туристические точки. Один маршрут ведет к памятному знаку казаку Мамаю, а другой — к усадьбе "Гайдамацкая Сечь".

Карьер называют "оазисом посреди степи"

Как доехать до озера "Каменная Чаша" на Кировоградщине

Живописный уголок находится примерно на полпути между селами Цибулево и Михайловка. Доехать по грунтовой дороге можно собственным автомобилем или другими личными видами транспорта.

Самый удобный вариант, чтобы добраться до озера общественным транспортом — это доехать поездом до железнодорожной станции "Мамаев Яр", а оттуда пройти до озера пешком через поля 30 минут.

Из Кропивницкого удобнее всего добираться собственным транспортом. Дорога займет около часа.

"Телеграф" писал ранее, что на Хмельнитчине в лесах есть "тропический рай". Украинское озеро не уступает красоте Мальдив.