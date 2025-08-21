Имеет плоды в виде ежиков: красивую лиану из Северной Америки заметили на Киевщине (фото)

В Украине такое необычное растение считается декоративным

В Киевской области, на берегу реки Стугна, местные жители обратили внимание на необычное растение, активно расползающееся по земле, соседним травам и даже вылезающее на ветки деревьев на несколько метров вверх. На первый взгляд она выглядит довольно экзотично, а ее плоды из-за многочисленных колючек напоминают крошечных ежиков.

Такой пост опубликовали в Facebook-сообществе "Растительный мир Украины". Как выяснилось, на фото — ежоплодник вьющийся или эхиноцистис шиповатый ( Echinocystis lobata ) — декоративное растение из семейства тыквенных, которое происходит из Канады и США.

Необычное растение-"ежа" зафиксировали на Киевщине

Как добавил автор поста, такое чудо нашли в поселке Боровая на Киевщине.

Чем известен ежоплодник вьющийся

Ежоплодник вьющийся

Эта однолетняя лиана может произрастать от 2 до 6 метров в длину. Ее стебли – тонкие и разветвленные, способные цепляться за другие растения или опоры благодаря раздельным усикам. Растение цветет душистыми белыми цветками диаметром до 16 миллиметров, а после цветения формирует характерные плоды – небольшие тыквы длиной 3-5 см, покрытые щетинистыми шипиками. Именно благодаря этим плодам растение часто называют "ежоплодником".

Ее семена — продолговато-овальные, темно-коричневые и довольно крупные, благодаря чему эхиноцистис легко распространяется. На своей родине, в Северной Америке, он считается обычным диким растением, а в Европе, в том числе и в Украине, был интродуцирован как декоративная культура. Сейчас его можно встретить почти повсюду: в парках, на балконах, в садах, а иногда он даже дичает и быстро захватывает свободные территории.

Семена ежоплодника вьющегося

Особенностью растения является его способность украшать пространство – густо укрывать заборы, беседки или другие конструкции. Однако из-за активного разрастания эхиноцистис иногда считают агрессивным "зеленым захватчиком". В то же время многие восхищаются его декоративностью и забавными плодами, похожими на маленьких колючих ежиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине произрастает немало редких видов, оказавшихся на грани исчезновения и внесенных в Красную книгу. Среди них — рябина лекарственная, известная также как глоговина (Sorbus torminalis), недавно зафиксированная в Киеве.