На Рівненщині є загадкове озеро, де мешкають русалки: дивна історія та містичні факти

Місцеві кажуть, що тепер їх побільшало

На Волині є загадкове озеро, яке місцеві жителі називають озером русалок. За народними переказами, у цій водоймі мешкають містичні створіння, які стали з'являтися частіше після занепаду духовних традицій.

Про це повідомляє ресурс Tureligious, посилаючись на дані етнографічних досліджень.

Озеро Очерету розташоване поблизу селища Добрятин у Рівненській області. Це величезна водойма, яка колись славилася кришталево чистою водою.

Старожили розповідають, що озеро було прозорим у давні часи, коли люди шанували традиції та культуру. Проте за радянської доби все змінилося — водойма швидко заросла густим очеретом. Зараз озера майже не видно під товстим шаром рослинності.

Озеро у селі Добрятин. Фото Ольги Мельничук

Місцеві мешканці впевнені, що в озері живуть русалки. Раніше цих містичних створінь було небагато, але тепер їх нібито стало значно більше. Етнографи зібрали чимало свідчень людей, які стверджують, що зустрічали русалок біля водойми. Ці історії передаються з покоління в покоління серед жителів околишніх сіл.

Фото озера - Ольги Мельничук

