На Ровенщине есть загадочное озеро, где живут русалки: удивительная история и мистические факты

Местные говорят, что теперь их стало больше

На Волыни есть загадочное озеро, которое местные жители называют озером русалок. По народным преданиям, в этом водоеме обитают мистические создания, которые стали появляться чаще после упадка духовных традиций.

Об этом сообщает ресурс Tureligious, ссылаясь на данные этнографических исследований.

Озеро русалок или камышей находится вблизи поселка Добрятин в Ровенской области. Это огромный водоем, когда-то славившийся кристально чистой водой.

Старожилы рассказывают, что озеро было прозрачным в давние времена, когда люди уважали традиции и культуру. Однако в советские времена все изменилось — водоем быстро зарос густым камышом. Сейчас озера почти не видно под толстым слоем растительности.

Озеро в деревне Добрятин. Фото Ольги Мельничук

Местные жители уверены, что в озере живут русалки. Раньше этих мистических созданий было немного, но теперь их якобы стало гораздо больше. Этнографы собрали немало свидетельств людей, утверждающих, что встречали русалок у водоема. Эти истории передаются из поколения в поколение среди жителей окрестных деревень.

Фото озера — Ольги Мельничук

