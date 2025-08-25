П'яний провідник хамив військовим та сховав матраци. Після скарги обізвав пасажира "стукачем"

Начальниця поїзда стала на захист колеги

Провідник поїзда "Укрзалізниці" був нетверезим на робочому місці та нахамив пасажиру. Після скарги чоловіка працівник УЗ обізвав його "стукачем".

Про інцидент на своїй Facebook-сторінці розповів користувач Юлій Бердянський. В "Укрзалізниці" надали відповідь, але це не вирішило проблеми.

Сів до потяга, провідник бухий в хлам, хамить всім, переважно військовим. Всі місця які призначені для постелі продав, постіль поклав там, де я маю покласти свої речі, матраци десь сховав, на прохання надати постіль знов хамить. Запропонував мені війти один на один. Укрзалізниця надайте адекватну оцінку, поки ми разом його не оцінили Юлій Бердянський

Герой історії

Білет пасажира

Як провідник відреагував на скаргу

Чоловік зробив допис під час поїздки. Після скарги до нього прийшли провідник та начальниця поїзда, розповів він у коментарях. Втім це не дуже допомогло.

Щойно прийшов провідник та сказав що я стукач, слідом прийшла начальниця потягу та сказала що я помиляюсь, а він не такий. Прохання поспілкуватися з тими хто сідав у Смілі та все чув та бачив проігнорувала. Вибачень не було, — розповів українець

Що відповіли в Укрзалізниці

Під дописом представник УЗ подякував за сигнал. Він заявив, що питання взяте на контроль, буде проведено службову перевірку.

Дякуємо за сигнал! Ми вже взяли це питання на контроль і розбираємося в ситуації та зв'язуємось з поїзною бригадою для негайного врегулювання ситуації. Ми забезпечимо відповідне реагування та проведемо службову перевірку, — УЗ

Раніше "Телеграф" розповідав, що провідник одного з поїздів "Укрзалізниці" став зіркою мережі. В одній з поїздок у його вагоні відбулася запальна вечірка й він був її активним учасником.