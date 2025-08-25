Пьяный проводник хамил военным и спрятал матрасы. После жалобы обозвал пассажира "стукачем"

Начальница поезда стала на защиту коллеги

Проводник поезда "Укрзализныци" был нетрезвым на рабочем месте и нахамил пассажиру. После жалобы мужчины работник УЗ обозвал его "стукачем".

Об инциденте на своей Facebook-странице рассказал пользователь Юлий Бердянский. В "Укрзализныце" дали ответ, но это не решило проблему.

Сел в поезд, проводник бухой в хлам, хамит всем, преимущественно военным. Все места, предназначенные для постели продал, постель положил там, где я должен положить свои вещи, матрасы где-то спрятал, на просьбу выдать постель снова хамит. Предложил мне выйти один на один. Укрзализныця дайте адекватную оценку, пока мы вместе его не оценили Юлий Бердянский

Как проводник отреагировал на жалобу

Мужчина сделал сообщение во время поездки. После жалобы к нему пришли проводник и начальница поезда, рассказал он в комментариях. Впрочем, это не очень помогло.

Только что пришел проводник и сказал что я стукач, следом пришла начальница поезда и сказала что я ошибаюсь, а он не такой. Просьба пообщаться с теми, кто садился в Смеле и все слышал и видел проигнорировала. Извинений не было, — рассказал украинец

Что ответили в Укрзализныце

Под сообщением представитель УЗ поблагодарил за сигнал. Он заявил, что вопрос взят на контроль, будет проведена служебная проверка.

Спасибо за сигнал! Мы уже взяли этот вопрос на контроль и разбираемся в ситуации и связываемся с поездной бригадой для немедленного урегулирования ситуации. Мы обеспечим соответствующее реагирование и проведем служебную проверку — УЗ

