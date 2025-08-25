"Євген" чи "Євгеній"? Не кожен знає, як правильно в українській мові
Зустрічаються обидві форми імені, але є нюанс
Українська мова популяризується з кожним днем дедалі більше, через що як ніколи актуальна посилена робота над помилками та очищенням мови від кальки з російської мови. Наприклад, багато хто плутається, як коректно говорити українською мовою, — Євген чи Євгеній. "Телеграф" розібрався у цьому питанні.
Це ім’я походить від грецького "євгеніос" і перекладається як "шляхетний". У російській мові воно існує як "Евгений", і в українській мові церковною формою імені вважається "Євгеній", через що багато хто впевнений, що це правильно. Однак відповідно до сучасних правил української мови, правильно говорити "Євген", хоча зустрічаються обидві форми.
Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів вважає, що форма імені "Євгеній" стала такою популярною в Україні саме завдяки впливу Росії.
Важливо! В усіх офіційних документах варто використовувати точно те ім’я, яке вказано у вас у паспорті, оскільки з юридичного погляду "Євген" та "Євгеній" — різні імена.
