"Євген" чи "Євгеній"? Не кожен знає, як правильно в українській мові

Зустрічаються обидві форми імені, але є нюанс

Українська мова популяризується з кожним днем дедалі більше, через що як ніколи актуальна посилена робота над помилками та очищенням мови від кальки з російської мови. Наприклад, багато хто плутається, як коректно говорити українською мовою, — Євген чи Євгеній. "Телеграф" розібрався у цьому питанні.

Це ім’я походить від грецького "євгеніос" і перекладається як "шляхетний". У російській мові воно існує як "Евгений", і в українській мові церковною формою імені вважається "Євгеній", через що багато хто впевнений, що це правильно. Однак відповідно до сучасних правил української мови, правильно говорити "Євген" , хоча зустрічаються обидві форми.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів вважає, що форма імені "Євгеній" стала такою популярною в Україні саме завдяки впливу Росії.

Важливо! В усіх офіційних документах варто використовувати точно те ім’я, яке вказано у вас у паспорті, оскільки з юридичного погляду "Євген" та "Євгеній" — різні імена.

