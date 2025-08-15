Європейці від них у захваті: названо імена українців, які люблять на Заході

Українські імена не дуже поширені в США, але деякі з них все ж таки можна зустріти

Популярні імена, які використовуються в Україні, для західного жителя є дивиною. Вони також, як і ми інколи копіюють деякі з них.

"Телеграф" розповідає про імена українців, які подобаються на Заході. Згідно з дослідженням, проведеним у 2019 році, найпопулярнішими українськими іменами в Європі є Олександр, Іван та Ольга.

Також серед популярних імен Юрій, Андрій, Наталія, Вікторія, Марія та інші. Слід зазначити, що популярність українських імен у Європі залежить від країни та регіону. Наприклад, у Польщі досить популярні імена Ірина та Олена, а у Німеччині — Євген та Тетяна.

Українські імена не дуже поширені в США, але деякі з них все ж таки можна зустріти. За даними, найпопулярнішими українськими іменами в США є Оксана, Ірина, Наталія та Ігор. Також можна зустріти імена Іван, Олександр, Андрій, Любов, Ольга та інші.

