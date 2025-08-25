Ці імена рідко почуєш в Україні, а їх значення викликає подив: ось як вони звучать

Вони поєднують в собі давньогрецькі, слов'янські та візантійські впливи

Українські імена можуть бути різними. Але і батьки можуть вигадувати дивні, але красиві імена, зокрема Аполлінарія, Поланя, Євлампія, Порфирій.

"Телеграф" розповість, що про них відомо. А також, де вони живуть.

Аполлінарій

Ім'я Аполлінарій має давньогрецьке походження і означає "присвячений богу Аполлону". Це чоловіче ім'я пов'язане з богом світла, мистецтва та пророцтва. Згідно з картографічними даними, в Україні налічується 110 осіб з таким ім'ям.

Найбільше носіїв цього імені проживає в західних та центральних областях України. Особливо помітна концентрація спостерігається у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях, а також в окремих районах Вінницької та Житомирської областей.

За іншими даними, кількість носіїв імені Аполлінарія становить 205 осіб. У цьому випадку географія розповсюдження дещо відрізняється — ім'я більш рівномірно представлене по всій території України, з помітною присутністю не тільки на заході, а й у східних регіонах.

Євлампія

Євлампія — це рідкісне жіноче ім'я грецького походження, яке означає "яскраво сяюча" або "та, що добре світить". В Україні проживає лише 39 жінок з таким ім'ям, що робить його надзвичайно унікальним.

Носії імені Євлампія розселені по всій території країни невеликими групами. Найбільше їх можна зустріти у північних областях України, зокрема на Чернігівщині та Сумщині, а також в окремих районах центральної України та Криму.

Поланя

Ім'я Поланя має слов'янське походження і означає "жителька поля" або "польова". Це традиційне українське ім'я, хоча і не дуже поширене в наш час. В Україні налічується 154 жінки з таким ім'ям.

Географія розповсюдження імені Поланя досить обмежена. Основна кількість носіїв проживає у західних областях України, особливо в Закарпатській області та прилеглих районах. Також невелика кількість зустрічається в центральній частині країни.

Порфирій

Порфирій — чоловіче ім'я грецького походження, яке означає "пурпуровий" або "багряний". Пурпур у давні часи символізував царську владу та багатство. В Україні проживає 134 чоловіки з таким ім'ям.

Носії імені Порфирій найбільш чисельно представлені у західних та північно-західних областях України. Значна концентрація спостерігається у Волинській, Рівненській, Львівській областях. Також представники цього імені живуть у Карпатському регіоні та в окремих районах центральної України.

Унікальність та культурна цінність

Ці рідкісні імена є частиною багатої української антропонімічної традиції. Вони поєднують в собі давньогрецькі, слов'янські та візантійські впливи, що відображає складну історію формування української культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, які американські прізвища є в Україні.