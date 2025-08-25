Эти имена редко услышишь в Украине, а их значение вызывает удивление: вот как они звучат

Они совмещают в себе древнегреческие, славянские и византийские влияния

Украинские имена могут быть разными. Но и родители могут придумывать странные, но красивые имена, в частности, Аполлинария, Поланя, Евлампия, Порфирий.

Аполлинарий

Имя Аполлинарий имеет древнегреческое происхождение и означает "посвящённый богу Аполлону". Это мужское имя связано с богом света, искусства и пророчества. Согласно картографическим данным, в Украине насчитывается 110 человек с таким именем.

Больше всего носителей этого имени проживает в западных и центральных областях Украины. Особо заметная концентрация наблюдается во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях, а также в отдельных районах Винницкой и Житомирской областей.

По другим данным, количество носителей имени Аполлинария составляет 205 человек. В этом случае география распространения несколько отличается — имя более равномерно представлено по всей территории Украины с заметным присутствием не только на западе, но и в восточных регионах.

Евлампия

Евлампия — это редкое женское имя греческого происхождения, которое означает "ярко сияющая" или "светящая". В Украине проживает только 39 женщин с таким именем, что делает его очень уникальным.

Носители имени Евлампия расселены по всей территории страны небольшими группами. Больше всего их можно встретить в северных областях Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине, а также в отдельных районах центральной Украины и Крыма.

Поланя

Имя Поланя имеет славянское происхождение и означает "жительница поля" или "полевая". Это традиционное украинское имя, хоть и не очень распространенное в наше время. В Украине насчитывается 154 женщин с таким именем.

География распространения имени Поланя достаточно ограничена. Основное количество носителей проживает в западных областях Украины, особенно в Закарпатской области и близлежащих районах. Также небольшое количество встречается в центральной части страны.

Порфирий

Порфирий – мужское имя греческого происхождения, которое означает "пурпурный" или "багровый". Пурпур в древности символизировал царскую власть и богатство. В Украине проживает 134 человека с таким именем.

Носители имени Порфирий наиболее численно представлены в западных и северо-западных областях Украины. Значительная концентрация наблюдается в Волынской, Ровенской, Львовской областях. Представители этого имени живут в Карпатском регионе и в отдельных районах центральной Украины.

Уникальность и культурная ценность

Эти редкие имена являются частью богатой украинской антропонимической традиции. Они сочетают в себе древнегреческие, славянские и византийские влияния, отражающие сложную историю формирования украинской культуры.

