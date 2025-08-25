Рус

Зате дешево та біля моря. На Одещині пропонують житло для невибагливих (фото)

Олена Руденко
Кімнати дуже тісні
Кімнати дуже тісні. Фото Колаж "Телеграф"

Проте пляжі там неймовірні

Кароліно-Бугаз — курортне селище в Одеській області, де можна бюджетно відпочити. Житло там можна орендувати за ціною 200-300 гривень за добу, проте це варіанти не для вразливих.

Пропозицію оренди кімнат у Кароліно-Бугазі опубліковано на популярному сайті оголошень. Вартість проживання на базу відпочинку — 200-300 гривень. Вказано, що до моря менш як кілометр, пішки 7-10 хвилин. Поруч вся необхідна інфраструктура.

Оренда кімнат на морі
Двоє людей між кроватями не розійдуться

Основна проблема в тому, що туалет спільний для всіх мешканців бази, як і кухня. Втім, є "люкс" з власним санвузлом та кухнею.

КАроліно-Бугаз, оренда житла
Є й більші номери
Житло подобово Кароліно-Бугаз
Кухня досить простора

Номери на двох, трьох, чи чотирьох людей, в будь-яку з кімнат можна додати одномісне ліжко. В деяких номерах навіть є кондиціонер, в інших лише вентилятор.

Житло у Кароліно-Бугазі, оренда
Виглядає все дуж скромно, проте охайно
Кароліно-Бугаз, житло

У розпорядженні гостей три альтанки та мангал на території. Надають посуд для приготування їжі.

Кому варто відпочивати у Кароліно-Бугазі

Це курорт для тих, хто втомився від міської метушні та хоче відпочити від галасу під шум прибою Чорного моря. Плюсами Кароліно-Бугазу є його м’який клімат, широкі піщані пляжі та пряме залізничне сполучення з Одесою.

Це невелике курортне село розташоване приблизно за 50 кілометрів від Одеси. Кароліно-Бугаз хороший вибір для сімейного відпочинку з дітьми — берег відкритий та рівний, вхід у море дуже пологий і безпечний, а вода тепла. В селі є водні гірки, аквапарки, басейн та відкритий кінотеатр.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке житло за 200 гривень здають у Чорноморську. Його презентують як бюджетний відпочинок із базовим комфортом для сімей з дітьми та домашніми тваринами.

#Море #Відпочинок #Житло #Одеська область #Оренда #Кароліно-Бугаз