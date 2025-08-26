Перлина Азовського моря тепер занедбана та безлюдна: що росіяни зробили з популярним курортом (фото)

Ці пляжі важко впізнати сьогодні

Пляжі Кирилівки, відомого курортного селища на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, цього літа виглядають зовсім інакше, ніж до початку війни. Раніше переповнені туристами з усієї України та закордону, зараз вони майже порожні, а більшість баз відпочинку не функціонує.

"Телеграф" розповідає, як змінився цей курорт із часів окупації.

Опубліковані в соцмережах фотографії демонструють загальну картину цього курортного сезону: пляжі — широкі, піщані, частково обладнані парасольками та водними атракціонами, проте людей на них дуже мало. Колись активне життя, прогулянки уздовж узбережжя та купання в морі нині майже відсутні, що яскраво підкреслює зміни, яких зазнало селище через війну та окупацію.

Пляжі окупованої Кирилівки Пляжі окупованої Кирилівки Пляжі окупованої Кирилівки Пляжі окупованої Кирилівки

Пляжі окупованої Кирилівки Пляжі окупованої Кирилівки Пляжі окупованої Кирилівки Пляжі окупованої Кирилівки

Що відомо про це селище

Кирилівка розташована в Мелітопольському районі Запорізької області. Півострів, на якому розташоване селище, оточений двома лиманами — Утлюцьким та Молочним, неподалік знаходиться Федотова коса.

З 2022 року селище перебуває під окупацією Росії. На початку 2025 року очільник Кирилівської СВА Іван Малєєв повідомив "Радіо Свобода", що понад 500 баз відпочинку на узбережжі практично порожні. Лише невелика частина функціонувала у 2024 році, і навіть тоді кількість туристів була мізерною порівняно з довоєнними сезонами, коли курорт відвідувало 2-2,5 мільйона людей.

За словами Малєєва, серед нинішніх відпочивальників — переважно громадяни РФ, які приїжджають відвідати родичів або російських військових на окупованих територіях. Основна частина туристів прибуває з Мелітополя та Енергодару, але це — невеликі групи, переважно на вихідні. Тим часом окупанти незаконно "націоналізують" курортні об'єкти та нерухомість українців.

Так, Кирилівка, колись жваве курортне селище, сьогодні практично порожня, а пляжі ілюструють масштаби змін у курортному житті Азовського узбережжя та наслідки війни для місцевої економіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у будні Кирилівка радше нагадує місто-привид, аніж улюблене місце відпочивальників та туристів. Як виглядав населений пункт до повномасштабного вторгнення Росії та на що перетворила його окупація — у матеріалі.