Замість озера — пересохла земля і бруд: як під окупацією виглядає перлина Арабатської стрілки (відео)

Це озеро було однією з найкрасивіших локацій в Україні

З початку повномасштабної війни Росія окупувала багато курортів України й тепер вони занепадають. Серед них Залізний Порт, а також унікальна природна пам’ятка – Рожеве озеро, яке ще називали аналогом Мертвого моря.

У мережі з’явилися кадри, як виглядає Рожеве озеро зараз. На жаль, колись популярна та мальовнича локація втратила свій колишній вигляд.

Як зараз виглядає Рожеве озеро на Арабатській стрілці

Унікальне озеро, розташоване на півночі Арабатської Стрілки у селі Приозерне, було справжньою перлиною регіону. І насамперед приваблювало туристів не лише своїм незвичайним кольором, а й лікувальними властивостями.

Рожеве озеро на Арабатській стрілці

Рожеве озеро містило велику концентрацію солі, тому в ньому неможливо було потонути. А ще у водоймі була лікувальна глина, у складі якої були різні мінерали. І глина цієї водойми були сертифікована.

Це озеро називали аналогом "Мертвого моря"

Проте дивовижне озеро України опинилося в окупації, а там, де "русській мір" завжди розруха та порожнеча. У відео, яке розповсюдили в мережі, видно, що від Рожевого озера залишилося тільки пересохле дно і бруд, і популярна локація просто запустіла.

Але між користувачами в коментарях виникли розбіжності, багато хто пише, що з водоймою таке відбувається щороку в літні місяці через посуху, а восени вода повертається. Інші стверджують, що на озері навіть влітку була вода, а не потріскана земля.

На стан озера справді впливають багато чинників, зокрема відсутність дощів, втрата водного обміну, але також і людський чинник. Не слід забувати, що у 2023 році Росія знищила Каховську ГЕС і багато озер лівобережжя в Херсонській області висохли, і Рожеве озеро також постраждало.

Лікувальні грязі озера почали висихати

Місцеві жителі розповідали, що під час окупації унікальна водойма обміліла, а лікувальні грязі почали висихати. Щобільше, колір озера змінився, тому що в ньому почала гинути одноклітинна водорість "Дуналієла солоноводна", яка надавала йому рожевого забарвлення.

"Телеграф" писав раніше, на що окупанти перетворили один із найпопулярніших курортів біля моря — Кирилівку. Там сезон уже три роки завершений.