Азовське море без туристів: як окупація перетворила Кирилівку на місто-привид (відео)

Федотову косу важко впізнати, раніше тут вирувало життя

Кирилівку на Азовському морі знали майже всі українці. Тепла вода та достатньо розвинена інфраструктура робили курорт дуже зручним для відпочинку із дітьми. Наразі він вже кілька років в окупації Росії. Сезон тут закінчився і не починаючись. Понад половина баз відпочинку та закладів закриті, а ті, які працюють не можуть похизуватися наповненістю.

Здебільшого в Кирилівці з'являються люди на вихідних. Мешканці інших окупованих частин України приїжджають відпочити на морі. В будні ж Кирилівка радше нагадує місто-привид. Користувач Роман з Мелітополя опублікував відео, що зараз, в кінці серпня, відбувається на Федотовій косі. До 2022 року це було одне із найбільш популярних місць відпочинку у селищі. Тут можна було жити за 5 хвилин від моря.

Окрім аквапарку, на Федотовій косі були чисельні ресторани, бари, магазини, розваги для дітей та дорослих.

Кирилівка вночі до повномасштабного вторгнення

Центральною вулицею Федотової коси в Кирилівці важко було проїхати

Навіть на піщаних пляжах нікого. Користувач, який розмістив відео, їхав машиною по береговій лінії — ситуація, яку раніше в серпні важко було уявити, адже відпочивали на Азовському морі аж до середини вересня.

Море — чисте та спокійне, однак людей в ньому небагато. Раніше ж Кирилівка завжди переживала наплив туристів, особливо до Дня Незалежності.

Люди на пляжі у Кирилівці, фото до 2022 року

