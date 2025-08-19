Сезон уже три роки як закінчився. На що окупанти перетворили один із найпопулярніших курортів біля моря (відео)

Тепер там нема і живої душі, а в морі плавають лише медузи

Кирилівка – популярний колись серед українців курорт біля моря. Там налічувалося кілька сотень турбаз, пансіонатів, санаторіїв, готелів та кемпінгів, була розвинена туристична інфраструктура та безліч розваг для дітей та дорослих. Однак російська окупація все змінила — колись популярний курорт занепав.

"Телеграф" розповість, як змінилася Кирилівка під час окупації та як зараз там виглядають пляжі, на яких раніше ніде яблуку було впасти.

Так виглядала Кирилівка у пік сезону при Україні

На що перетворилася Кирилівка в окупації?

Кирилівка – популярний бюджетний курорт на березі Азовського моря у Запорізькій області. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ця територія була окупована російськими військами.

Російські окупанти привели в занепад популярний курорт Кирилівку

З популярного курорту Кирилівка перетворилася на пустелю. Як показують місцеві жителі, пляжі просто порожні, а в Азовському морі замість людей плавають лише медузи та водорості.

На одному з недавніх відео в тік-току автор запрошує людей на відпочинок до моря, однак сам показує порожні піщані пляжі та медуз. Також він зазначає, що скоро вже закінчуватиметься сезон, на що йому в коментарях резонно відповіли, що сезон і не починався.

Ось як виглядає Кирилівка у російській окупації

До речі, у коментарях до цього відео українці висловилися, що колись дуже любили Кирилівку, проте зараз туди не їдуть через окупацію. А ще з автора поглумилися і нагадали, що туристичний сезон з початку повномасштабної війни в окупації і не розпочинався — ось уже три роки.

Ось що пишуть користувачі в коментарях під відео про Кирилівку

