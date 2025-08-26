Жемчужина Азовского моря теперь заброшена и безлюдна: что россияне сделали с популярным курортом (фото)

Эти пляжи трудно узнать сегодня

Пляжи Кирилловки, известного курортного поселка на побережье Азовского моря в Запорожской области, нынешним летом выглядят совсем иначе, чем до начала войны. Раньше переполненные туристами со всей Украины и за границу, сейчас они почти пусты, а большинство баз отдыха не функционирует.

"Телеграф" рассказывает, как изменился этот курорт со времен оккупации.

Опубликованные в соцсетях фотографии демонстрируют общую картину этого курортного сезона: пляжи – широкие, песчаные, частично оборудованные зонтиками и водными аттракционами, однако людей на них очень мало. Когда активная жизнь, прогулки вдоль побережья и купания в море сейчас почти отсутствуют, что ярко подчеркивает изменения, которые претерпел поселок из-за войны и оккупации.

Что известно об этом поселке

Кирилловка расположена в Мелитопольском районе Запорожской области. Полуостров, на котором расположен поселок, окруженный двумя лиманами — Утлюцким и Молочным, неподалеку находится коса Федота.

С 2022 года поселок находится под оккупацией России. В начале 2025 года глава Кирилловской СВА Иван Малеев сообщил "Радио Свобода", что более 500 баз отдыха на побережье практически пусты. Лишь небольшая часть функционировала в 2024 году, и даже тогда количество туристов было скудным по сравнению с довоенными сезонами, когда курорт посещало 2-2,5 миллиона человек.

По словам Малеева, среди нынешних отдыхающих — преимущественно граждане РФ, приезжающие навестить родственников или российских военных на оккупированных территориях. Часть туристов прибывает из Мелитополя и Энергодара, но это небольшие группы, преимущественно на выходные. Тем временем оккупанты незаконно "национализируют" курортные объекты и недвижимость украинцев.

Таким образом, Кирилловка, когда-то оживленный курортный поселок, сегодня практически пуст, а пляжи иллюстрируют масштабы изменений в курортной жизни Азовского побережья и последствия войны для местной экономики.

