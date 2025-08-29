Тварини теж люблять засмагати: пухнаста "гостя" на Одещині зачарувала соцмережі (відео)

Коментатори закликали не лякати хижачку

В Україні не так вже й рідко можна зустріти диких тварин, які адаптуються до життя поруч із людьми. На одному з пляжів Одещини помітили рідкісного гостя — лисицю, яка спокійно грілася на каменях під сонцем.

Таке відео опублікував місцевий Telegram-канал. Ця незвичайна зустріч відбулася в селі Фонтанка, розташованому всього за 17 кілометрів від Одеси на березі Чорного моря.

Ролик із хвостатою твариною швидко поширився в соцмережах, викликавши жваву реакцію користувачів. Багато хто висловлює бажання допомогти тварині, нагодувати її та подбати про безпеку. Дехто зазначає, що лисиця добре адаптується до життя поруч із людьми, адже міські території стають для диких тварин притулком через скорочення природних місць існування.

Що пишуть українці під відео

Місцеві жителі зазначають, що подібні зустрічі не рідкість. "Тваринам нікуди діватися — вони приходять у міста", — коментують люди. Вони закликають дбати про безпеку та здоров'я таких тварин: відловлювати для вакцинації, стерилізувати та забезпечувати чіпування.

Нагадаємо: на Одещині фіксуєься низка випадків, коли хижаки виходять у місто й навіть контактують із людьми. Один із таких трапився днями в обласному центрі — на пляжі "Калетон" з'явилася лисиця, яка підійшла до спортсменів у пошуках їжі та обережно обходила майданчик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на морському узбережжі Одеси лисиця спокійно розгулювала на свіжому повітрі. Очевидці показали відповідне відео в соцмережах.