Від назви чоловічого статевого органу? Росіяни нізащо не вимовлять це українське слово

Українська мова ще не раз вас здивує

На початку повномасштабного вторгнення, коли російські ДРГ можна було зустріти навіть у Києві, українці вигадали як перевіряти підозрілих людей. Виявилося, що росіяни не можуть правильно вимовити слово паляниця. Але насправді це дуже легко, порівняно з автентичним словом "пуцьвірінок", яке знайоме навіть не всім українцям.

"Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, яке його походження, а також які не менш цікаві слова можуть його замінити.

Пуцьвіринок

Хоча слово "пуцьвірінок" вважається застарілим, воно зустрічається у літературі. Як пояснює "Тлумачний словник української мови", слово має два значення:

1. Неоперене голе пташеня

Приклади:

– Вона драла по гніздах пуцьвірінків (Олекса Стороженко, І, 1957, 348);

– Схопивши черв’яка, зникала [пташка] з ним десь у хащі, де у затишному кубельці чекали жовтопухі пуцьвірінки (Олесь Донченко, IV, 1957, 104).

2. Маленька дитина, немовля

Приклади:

– О, пуцьвірінку Купидоне! Любуйся, як Дидона стогне… Щоб ти маленьким був пропав! (Іван Котляревський, І, 1952, 85);

– Не встигла я на якусь часинку одвернутися до куми, а він почав з дітьми пиріжки з квасолею ліпити. Не вміє ж, ледачий макогон, а взявся, щоб потішити своїх пуцьвірінків (Михайло Стельмах, І, 1962, 228).

І це далеко не усі випадки, коли слово "пуцьвірінок" використовували українські письменники. Вважається, що воно має глибоке народне коріння, проте у філологічній літературі точної інформації про його походження немає.

Водночас відповідь лежить на поверхні. Великий тлумачний словник сучасної української мови містить слово "пуцька", значення якого тлумачить як чоловічий статевий орган. Цей розмовний варіант можна зустріти у сільській місцевості й сьогодні.

Таким чином, слово "пуцьвірінок" утворено дуже цікавим способом: із двох коренів, які начебто накладаються один на одного. Так само було створено автентичне та майже забуте "галасвіта" – галас + світ.

Перший корінь у "пуцьвірінку" ми вже знайшли, а другий – цьвірін. Так звучить пташине цвірінькання.

"Голопуцько" та інші

Примітно, що це не єдине українське слово, що містить корінь "пуць", яке використовують щодо неоперених пташенят та маленьких дітей.

Є ще варіанти "голопуцько" чи "голопуцьок". Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. А.А. Потебні НАН України тут вже прямо пише, що ця складне утворення з основ прикметника голий та іменника – чоловічий член.

Приклади:

– Діти, що пташенята: поки голопуцьки, сидять в гнізді, а оперилися — полетіли хто куди (Панас Кочура, Родина Сокорин 1962, 172).

– Діти голопуцьки, як горобенята, бігають по вулиці ("Барвисті оповідання" Івана Франка, 1902, 416).

У Словнику Потебні наводиться також слово "голоцюцьок", проте так зазначено, що останній корінь від слова цюця – собака. Хоча цуценята зазвичай народжуються покритими вовною і логічний зв’язок тут не простежується. Однак на думку спадає інше українське слово "нацюцюрник" – презерватив. Можливо, таке припущення є більш логічним?

Варто зазначити, що вивчення української мови збагачує лексикон і робить повсякденне мовлення більш живим та барвистим, а використання різних слів зі схожими значеннями дає можливість передати іноді малопомітні відтінки. Разом з тим, застосовуючи автентичні слова, кожен з нас робить внесок у збереження мовної спадщини.

