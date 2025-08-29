От названия мужского полового органа? Россияне ни за что не выговорят это украинское слово

Украинский язык еще не раз вас удивит

В начале полномасштабного вторжения, когда российские ДРГ можно было встретить даже в Киеве, украинцы придумали как проверять подозрительных людей. Оказалось, что россияне не могут правильно выговорить слово "паляниця". Но на самом деле это очень легко по сравнению с аутентичным словом "пуцьвірінок", которое знакомо даже не всем украинцам.

"Телеграф" решил рассказать, что оно означает, каково его происхождение, а также, какие не менее интересные слова могут его заменить.

Пуцьвірінок

И хотя слово "пуцьвірінок" считается устаревшим, оно встречается в литературе. Как поясняет "Толковый словарь украинского языка", слово имеет два значения:

1. Неоперенный голый птенец

Примеры:

– Вона драла по гніздах пуцьвірінків (Олекса Стороженко, I, 1957, 348);

– Схопивши черв'яка, зникала [пташка] з ним десь у хащі, де в затишному кубельці чекали жовтопухі пуцьвірінки (Олесь Донченко, IV, 1957, 104).

2. Маленький ребенок, младенец

Примеры:

– О, пуцьвірінку Купидоне! Любуйся, як Дидона стогне… Щоб ти маленьким був пропав! (Іван Котляревський, І, 1952, 85);

– Не встигла я на якусь часинку одвернутися до куми, а він почав з дітьми пиріжки з квасолею ліпити. Не вміє ж, ледачий макогон, а взявся, щоб потішити своїх пуцьвірінків (Михайло Стельмах, І, 1962, 228).

И это далеко не все случаи, когда слово "пуцьвірінок" использовали украинские писатели. Считается, что оно имеет глубокие народные корни, однако в филологической литературе точной информации о его происхождении нет.

Вместе с тем ответ лежит на поверхности. Большой толковый словарь современного украинского языка содержит слово "пуцька", значение которого истолковывает как мужской половой орган. Этот разговорный вариант можно встретить в сельской местности и сегодня.

Таким образом, слово "пуцьвірінок" образовано очень интересным способом: из двух корней, которые как бы накладываются друг на друга. Таким же образом было создано аутентичное и почти забытое "галасвіта" – галас + світ.

Первый корень у "пуцьвірінка" мы уже нашли, а второй – цьвірін. Так звучит птичье чириканье.

"Голопуцько" и другие

Примечательно, что это не единственное украинское слово, содержащее корень "пуць", которое используют в отношении неоперенных птенцов и маленьких детей.

Есть еще варианты "голопуцько" или "голопуцьок". Этимологический словарь украинского языка Института языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины здесь уже напрямую пишет, что это сложное образование из основ прилагательного голый и существительного пуцька – мужской член.

Примеры:

– Діти, що пташенята: поки голопуцьки, сидять в гнізді, а оперилися — полетіли хто куди (Панас Кочура, Родина Сокорин 1962, 172).

– Діти голопуцьки, як горобенята, бігають по вулиці ("Барвисті оповідання" Івана Франка, 1902, 416).

В Словаре Потебни приводится также слово "голоцюцьок", однако так указано, что последний корень от слова цюця – собака. Хотя щенки обычно рождаются покрытыми шерстью и логическая связь здесь не прослеживается. Однако в голову приходит другое украинское слово "нацюцюрник" – презерватив. Возможно, такое предположение более логично?

Стоит отметить, что изучение украинского языка обогащает лексикон и делает повседневную речь более живой и красочной, а использование разных слов с похожими значениями дает возможность передать иногда малозаметные оттенки. Вместе с тем, применяя аутентичные слова, каждый из нас вносит вклад в сохранение языкового наследия.

Ранее мы рассказали, как "пиковая дама" правильно называется на украинском. Многие до сих пор переводят дословно, но на самом деле украинский язык предлагает более точный вариант.