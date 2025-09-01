З першим днем осені! Яскраві привітання у картинках для найдорожчих людей
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надішліть близьким яскраву картинку — і їхній настрій точно покращиться
Осінь завжди приходить непомітно. Ще вочра ми насолоджувалися теплими літніми вечорами, а вже сьогодні відчуваємо прохолоду у повітрі. Однак 1 вересня — це особливий день. По-перше, це початок нового навчального року, а по-друге — перехід у новий казковий сезон.
А також це гарний привід порадувати рідних. Привітайте близьких із першим днем осені яскравою листівкою — це точно викличе посмішку на їхньому обличчі. Ця пора року часто асоціюється з роздумами, тому кілька щирих слів дорогим людям можуть стати натхненням і допоможуть почати вересень із позитивом.
Так, для українців вже третя осінь починається в умовах повномасштабної війни. Тому привітання з 1 вересня — це спосіб подарувати тепло і підтримку в цей день.
Для цього "Телеграф" підготував для вас яскраві картинки, щоб ви могли зробити приємно своїм рідним. Надішліть барвисту листівку мамі, бабусі, другові, колезі, дідусеві і зарядіть їх позитивом на весь день.
Раніше "Телеграф" діоився листівками для привітання з днем народження хлопчику 1 рік. Ми зібрали для вас красиві листівки, картинки і привітання своїми слоами.