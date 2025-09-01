С первым днем осени! Яркие поздравления в картинках для самых дорогих людей

Отправьте близким яркую картинку — и их настроение точно улучшится

Осень всегда приходит незаметно. Еще вчера мы наслаждались теплыми летними вечерами, а уже сегодня чувствуем прохладу в воздухе. Однако 1 сентября – это особый день. Во-первых, это начало нового учебного года, а во-вторых, переход в новый сказочный сезон.

А также это хороший повод обрадовать родных. Поздравьте близких с первым днем осени яркой открыткой – это точно вызовет улыбку на их лице. Это время года часто ассоциируется с размышлениями, поэтому несколько искренних слов дорогим людям могут стать вдохновением и помогут начать сентябрь с позитивом.

Да, для украинцев уже третья осень начинается в условиях полномасштабной войны. Поэтому поздравление с 1 сентября – это способ подарить тепло и поддержку в этот день.

Для этого "Телеграф" подготовил для вас яркие картинки, чтобы вы могли сделать приятно своим родным. Отправьте красочную открытку маме, бабушке, другу, коллеге, дедушке и зарядите их позитивом на весь день.

