"Оце алабай!": рибалка впіймав здоровенну рибу і ледве втримав у руках (відео)

Рибу пізніше випустили у водойму

У прісноводних водоймах час від часу трапляються справжні рекордні улови. Одним із них став випадок, коли рибалці вдалося спіймати дзеркального коропа вагою 21 кілограм.

На відео користувача ТікТок "clubrybakov" видно, як чоловіку важко втримати свій 21-кілограмовий трофей — риба велика і важка, але сама майже не рухалася. Короп, ймовірно, встиг заморитись під час того, як його намагались витягнути на берег.

Чоловік зробив фото риби, обробив місце на губі, де короп зачепився за гачок, і обережно відпустив рибу назад у воду.

Як коментують під відео

"Оце алабай".

"Оце кабан".

Коментарі під відео

Користувач у захваті від риби

Що це за риба

Короп — прісноводна риба з великим тілом і характерними лусками. Дзеркальний короп, зокрема, відрізняється великою лускою або її відсутністю на окремих ділянках тіла, що надає йому блискучий вигляд. Риба широко поширена у водоймах Європи та Азії, де розмножується у ставках, річках та озерах.

Який вигляд має короп дзеркальний

У екосистемі короп виконує важливу роль: він допомагає підтримувати баланс водних рослин, регулює популяції дрібних безхребетних та сприяє перерозподілу поживних речовин у водоймі.

Молодий короп

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку всеїдну чорну рибу впіймали у Київській області.