Ви вже відкрили двері для проблем, якщо досі зберігаєте ці меблі: чого краще позбутись

Передивіться, чи немає їх у вас

Багато речей вдома можуть приносити одні проблеми, навіть якщо вони просто лежать і нікого "не чіпають". Це може стосуватись і старих меблів.

За народними прикметами, старі, поламані чи тріснуті речі накопичують у собі негативну енергію. Такі меблі начебто "висмоктують" сили з господарів і приносять у дім сварки, хвороби та фінансові втрати, як дізнався "Телеграф".

Особливо небезпечними вважалися стільці без ніжок, шафи з поламаними дверцятами чи столи з тріщинами. Вони символізували ослаблений рід та могли притягувати нещастя .

Не радили й зберігати меблі, які дісталися від чужих людей — особливо після конфліктів або трагічних подій. Вважалося, що разом із такими речами в оселю переходять проблеми та негаразди колишніх власників.

Негаразди та проблеми можуть поселитись у хаті також через стару чи поламану техніку, якою ніхто не користується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ця річ може бути як домашнім оберегом, так і джерелом суцільних проблем. Її потрібно правильно зберігати.