Українці досі співають її в унісон: яка пісня 2000 року стала справжнім хітом (відео)

Навіть через десятиліття багато українських пісень не втрачають своєї популярності, їх продовжують слухати та співати мільйони. У цьому списку трек Скрябіна "Спи собі сама" та емоційна композиція "Відпусти", яку у 2000 році представив гурт Океан Ельзи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про пісню "Відпусти". Ми дізналися, як вона завоювала серця мільйонів слухачів.

Яка пісня була популярною в Україні у 2000 році

Пісня "Відпусти" з’явилася наприкінці 1990-х років і увійшла до альбому гурту "Янанебібув", але саме у 2000 році вона набула масштабної популярності та стала "візитною карткою" Океану Ельзи.

Композиція написана у жанрі рок-балади, але з сильним емоційним акцентом, це й вирізняло її серед інших українських пісень. Трек про розставання та біль втрати швидко знайшов відгук у серцях мільйонів слухачів.

"Відпусти" вважається однією з перших пісень, які вивели українську рок на масову сцену. І навіть зараз, через 25 років, пісня залишається затребуваною в Україні: її продовжують крутити на радіостанціях, вона є у плейлистах популярних стрімінгових сервісів і потрапляє до списків "найкращих українських хітів усіх часів".

Океан Ельзи

Українці на концертах співають її в унісон, адже вона передає те, що важко сказати словами: біль розставання, тугу та надію. У контексті війни та випробувань, через які проходить наша країна, текст про прощання та внутрішній біль сприймається ще навіть глибше, ніж раніше.

