Не суньте до рота цю ягоду у вересні. Яка може бути шкода

Є чотири причини, чому не варто їсти цю ягоду

Полуниця — ягода літнього сезону, і найбільшу користь вона приносить саме у червні-липні. А ось у вересні ситуація змінюється, хоча на прилавках магазинів все ще можна побачити цю ягоду.

"Телеграф" розповість, чому не варто їсти полуницю у вересні. На це є три вагомі причини.

Перше і саме основне — це те, що дні стають коротшими, сонячного світла менше, а ночі прохолодніші. За таких умов полуниця достигає повільніше, у ній знижується вміст вітаміну С та антиоксидантів, які формуються під дією сонця. Тому восени ягода вже не така поживна та насичена, як у перші місяці літа.

Ще один момент — походження. Вереснева полуниця переважно завозиться з інших країн або вирощується у теплицях. Це означає, що смак і аромат можуть бути менш виразними, а при вирощуванні нерідко використовують стимулятори росту, щоб ягода виглядала привабливо.

До того ж ціна восени часто вища, ніж у сезон, але користі від продукту значно менше. Натомість вересень — це час натуральних сезонних фруктів: яблук, груш, слив та винограду, які якраз у цей період мають найбільшу поживну цінність.

Раніше "Телеграф" писав, як розпізнати небезпечні дині.