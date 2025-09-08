Не суньте в рот эту ягоду в сентябре. Какой может быть вред

Есть четыре причины, почему не стоит есть эту ягоду

Клубника — ягода летнего сезона, и наибольшую пользу она приносит именно в июне-июле. А вот в сентябре ситуация меняется, хотя на прилавках магазинов по-прежнему можно увидеть эту ягоду.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит есть клубнику в сентябре. На это есть три веские причины.

Первое и самое основное – это то, что дни становятся короче, солнечного света меньше, а ночи прохладнее. В таких условиях клубника созревает медленнее, в ней снижается содержание витамина С и антиоксидантов, которые формируются под действием солнца. Поэтому осенью ягода уже не так питательна и насыщенна, как в первые месяцы лета.

Еще один момент – происхождение. Сентябрьская клубника преимущественно завозится из других стран или выращивается в теплицах. Это означает, что вкус и аромат могут быть менее выразительными, а при выращивании часто используют стимуляторы роста, чтобы ягода выглядела привлекательно.

К тому же цена осенью часто выше, чем в сезон, но толку от продукта значительно меньше. Сентябрь — это время натуральных сезонных фруктов: яблок, груш, слив и винограда, которые как раз в этот период имеют наибольшую питательную ценность.

