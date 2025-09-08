Таємничі підземелля з квест-кімнатами і не тільки: де в Україні знаходиться цей унікальний комплекс

Цей унікальний комплекс з підземеллями може відвідати будь-хто, але є умова

У місті Рівному вже кілька років працює туристичний комплекс "Таємничі підземелля", який складається з двох частин — наземної та підземної та пропонує туристам поринути у незвичайну історичну атмосферу за допомогою сучасних технологій. Відвідати екскурсії з віртуальною реальністю може будь-хто.

"Телеграф" розповість, як виглядають "Таємничі підземелля Рівного" та що пропонують туристам.

Таємничі підземелля у Рівному

Підземелля у Рівному — від легенд до реальності

Таємничі підземелля у Рівному випадково знайшли у 2016 році, коли у парку імені Т. Шевченка вкотре обвалився асфальт на одному із майданчиків. Історики давно казали, що тут можуть бути підземні тунелі або приміщення. Також ходили легенди про загадкові підземні ходи і серед місцевих жителів. І коли стався обвал, вирішили розкопувати це місце.

Розкопки півземель почалися в 2016 році

У результаті там було виявлено таємничі підземелля, які тепер перетворилися на справжню туристичну принаду. Як йдеться на сайті Управління культури Рівного, колись на цьому місці стояв Палац на Гірці – маєток власників міста Рівного, князів Любомирських. А підземелля, що збереглися, — це цокольний поверх палацу, який за часів Другої світової війни був зруйнований.

Так колись виглядав Палац на Гірці князів Любомирських

До речі, кажуть, що про підземні ходи у 1886 році писав у своїй повісті "Діти підземелля" і Володимир Короленко. Місцем подій оповідання було Рівне — саме у цьому місті народився та навчався письменник.

Так виглядають Таємничі підземелля всередині

Таємничі підземелля зараз

Ще до початку повномасштабної війни в Україні за фінансової підтримки європейських грантів у Рівному зробили справжній комплекс із підземеллями. Він складається з двох частин – надземної та підземної. Офіційне відкриття відбулось 22 травня 2021 року.

Наземна частина комплексу Таємничих підземель Рівного

Для відвідувачів пропонують незвичайну історичну експозицію, а також екскурсії та квести з використанням VR-технологій віртуальної реальності та мультимедійним оснащенням.

Графік роботи розважального комплексу: вівторок-субота: 10:00-17:30, неділя: 12:00-17:30.

У "Таємничих підземеллях Рівного проводять групові екскурсії. Для групи в 10 осіб екскурсія + квест-кімната коштує 1000 грн, а інтерактивна гра тривалістю 2 години для групи до 8 осіб – 2000 грн. Замовляти екскурсії потрібно попередньо телефоном.

Таємничі підземелля у Рівному

