Таємничі підземелля з квест-кімнатами і не тільки: де в Україні знаходиться цей унікальний комплекс

Галина Струс
Підземелля у Рівному виявили у 2016 році
Підземелля у Рівному виявили у 2016 році. Фото Колаж "Телеграф"

Цей унікальний комплекс з підземеллями може відвідати будь-хто, але є умова

У місті Рівному вже кілька років працює туристичний комплекс "Таємничі підземелля", який складається з двох частин — наземної та підземної та пропонує туристам поринути у незвичайну історичну атмосферу за допомогою сучасних технологій. Відвідати екскурсії з віртуальною реальністю може будь-хто.

"Телеграф" розповість, як виглядають "Таємничі підземелля Рівного" та що пропонують туристам.

Таємничі підземелля у Рівному
Таємничі підземелля у Рівному

Підземелля у Рівному — від легенд до реальності

Таємничі підземелля у Рівному випадково знайшли у 2016 році, коли у парку імені Т. Шевченка вкотре обвалився асфальт на одному із майданчиків. Історики давно казали, що тут можуть бути підземні тунелі або приміщення. Також ходили легенди про загадкові підземні ходи і серед місцевих жителів. І коли стався обвал, вирішили розкопувати це місце.

Таємничі підземелля у Рівному
Розкопки півземель почалися в 2016 році

У результаті там було виявлено таємничі підземелля, які тепер перетворилися на справжню туристичну принаду. Як йдеться на сайті Управління культури Рівного, колись на цьому місці стояв Палац на Гірці – маєток власників міста Рівного, князів Любомирських. А підземелля, що збереглися, — це цокольний поверх палацу, який за часів Другої світової війни був зруйнований.

Палац на Гірці князів Любомирських
Так колись виглядав Палац на Гірці князів Любомирських

До речі, кажуть, що про підземні ходи у 1886 році писав у своїй повісті "Діти підземелля" і Володимир Короленко. Місцем подій оповідання було Рівне — саме у цьому місті народився та навчався письменник.

Таємничі підземелля Рівне
Так виглядають Таємничі підземелля всередині

Таємничі підземелля зараз

Ще до початку повномасштабної війни в Україні за фінансової підтримки європейських грантів у Рівному зробили справжній комплекс із підземеллями. Він складається з двох частин – надземної та підземної. Офіційне відкриття відбулось 22 травня 2021 року.

Таємничі підземелля
Наземна частина комплексу Таємничих підземель Рівного

Для відвідувачів пропонують незвичайну історичну експозицію, а також екскурсії та квести з використанням VR-технологій віртуальної реальності та мультимедійним оснащенням.

Графік роботи розважального комплексу: вівторок-субота: 10:00-17:30, неділя: 12:00-17:30.

У "Таємничих підземеллях Рівного проводять групові екскурсії. Для групи в 10 осіб екскурсія + квест-кімната коштує 1000 грн, а інтерактивна гра тривалістю 2 години для групи до 8 осіб – 2000 грн. Замовляти екскурсії потрібно попередньо телефоном.

Таємничі підземелля
Таємничі підземелля у Рівному

#Рівне #Туризм #таємничі підземелля