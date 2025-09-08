Таинственные подземелья с квест-комнатами и не только: где в Украине находится этот уникальный комплекс

Этот уникальный комплекс с подземельями может посетить любой желающий, но есть условие

В городе Ровно уже несколько лет работает туристический комплекс "Таинственные подземелья", который состоит из двух частей — наземной и подземной и предлагает туристам окунуться в необычную историческую атмосферу с помощью современных технологий. Посетить экскурсии с виртуальной реальностью может любой желающий.

"Телеграф" расскажет, как выглядят "Таинственные подземелья Ровно" и что предлагают туристам.

Таинственные подземелья в Ровно

Подземелья в Ровно — от легенд к реальности

Таинственные подземелья в Ровно случайно нашли в 2016 году, когда в парке имени Т. Шевченко в очередной раз обвалился асфальт на одной из площадок. Историки давно говорили, что в этом месте могут быть подземные тоннели или помещения. Также ходили легенды о загадочных подземных ходах и среди местных жителей. И когда случился обвал, было решено раскапывать это место.

Раскопки полземелий начались в 2016 году

В итоге там были выявлены таинственные подземелья, которые теперь превратились в настоящую туристическую изюминку. Как говорится на сайте Управления культуры Ровно, когда-то на этом месте стоял Дворец на Горке – имение владельцев города Ровно, князей Любомирских. А подземелья, которые сохранились — это цокольный этаж дворца, который во времена Второй мировой войны.

Так когда-то выглядел Дворец на Горке князей Любомирских

К слову, говорят, что о подземных ходах в 1886 году писал в своей повести "Дети подземелья" и Владимир Короленко. Местом событий рассказа было Ровно — именно в этом городе родился и учился писатель.

Так выглядят Таинственные подземелья внутри

Таинственные подземелья сейчас

Еще до начала полномасштабной войны в Украине при финансовой поддержке европейских грантов в Ровно сделали настоящий комплекс с подземельями. Он состоит из двух частей — надземной и подземной. Официальное открытие состоялось 22 мая 2021 года.

Наземная часть комплекса Таинственных подземелий Ровно

Для посетителей предлагают необычную историческую экспозицию, а также экскурсии и квесты с использованием VR-технологий виртуальной реальности и мультимедийным оснащением.

График работы развлекательного комплекса: вторник-суббота: 10:00-17:30, воскресенье: 12:00-17:30.

В "Таинственніх подземельях Ровно проводят групповые экскурсии. Для группы в 10 человек экскурсия + квест-комната будет стоит 1000 грн, а интерактивная игра продолжительностью 2 часа для группы до 8 человек – 2000 грн. Заказывать экскурсии нужно предварительно по телефону.

Таинственные подземелья в Ровно

